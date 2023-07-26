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新竹市上半年遊客破570萬人次 市府曝遊客成長原因

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市櫻花季今年創下單日近4萬遊客造訪紀錄。圖／竹市府提供
新竹市櫻花季今年創下單日近4萬遊客造訪紀錄。圖／竹市府提供

新竹市政府最新的遊客人次調查出爐，今年1至6月新竹市主要觀光景點遊客突破570萬人次，相較去年顯著成長13%。市府分析是因為防疫政策解封，加上今年搭配不同月分、節慶辦許多大型活動助攻，成功帶動觀光旅遊熱潮，也為城市注入觀光效益。

新竹市政府指出，1月舉辦新竹過好年藝術燈節、重啟睽違4年的年貨大街，以及2月新竹公園櫻花季、4月兒童藝術節、6月端午龍舟競賽接力登場，暑假也辦竹塹國樂節、風城藝術節等大型藝文活動，都獲得回響，櫻花季還創下單日近4萬遊客造訪紀錄。

市府城銷處長林正光說，市府今年委託電信公司針對新竹市主要觀光景點，包含十八尖山、青青草原、城隍廟、新竹漁港、賞蟹步道、青草湖、17公里自行車道、新竹公園等地點進行遊客人次調查，經統計顯示，今年1月至6月共有574萬人次造訪竹市。

今年上半年574萬人次造訪竹市較去年同期成長13%，且外縣市遊客數也成長了19.6%。市府觀察，外縣市遊客占比提高，是顯示新竹市逐步恢復戶外旅遊型態，帶動旅遊人數也穩定上升，上半年遊客成長13%，突破570萬人次。

不僅如此，市府也認為隨著防疫政策解封，加上市府攜手各局處今年辦理多項大型活動誘因，是吸引許多旅客造訪新竹市的主要原因。市長高虹安也指示積極盤點觀光資源，結合在地店家陸續推出深度小旅行活動，希望帶領旅客看見不一樣的新竹，向大家分享這座城市獨特文化與歷史底蘊。

目前進入暑假，新竹市政府目前正推出「2023風城藝術節-戲遊記」活動持續至8月底，將陸續帶來3場次的藝文表演；此外，跑遍竹市各大景點的「2023新竹城市馬拉松」11月19日登場，也歡迎民眾報名。

今年1至6月新竹市主要觀光景點遊客突破570萬人次，較去年成長13%。市府分析是因為防疫政策解封，加上今年搭配不同月分、節慶辦許多大型活動助攻，圖為年貨大街重啟。圖／竹市府提供
今年1至6月新竹市主要觀光景點遊客突破570萬人次，較去年成長13%。市府分析是因為防疫政策解封，加上今年搭配不同月分、節慶辦許多大型活動助攻，圖為年貨大街重啟。圖／竹市府提供
今年1至6月新竹市主要觀光景點遊客突破570萬人次，較去年成長13%。市府分析是因為防疫政策解封，加上今年搭配不同月分、節慶辦許多大型活動助攻，圖為復辦的端午龍舟賽。圖／竹市府提供
今年1至6月新竹市主要觀光景點遊客突破570萬人次，較去年成長13%。市府分析是因為防疫政策解封，加上今年搭配不同月分、節慶辦許多大型活動助攻，圖為復辦的端午龍舟賽。圖／竹市府提供

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