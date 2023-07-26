不明飛行物？ 原來是苗栗客家文學花園「井噴」光束
苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉上空，最近被目擊有光點移動引發討論，甚至疑為不明飛行物，不過，旅行攝影師鄭傑中比對他到公館鄉出磺坑客家文學花園的「井噴」創作，發出光束射向天際，研判因此遭到誤會。
公館鄉、銅鑼鄉一些居民最近反映，他們在雲層目睹光點忽隱忽現，有時快速移動，不像氣球或是空拍機，鄉間又不會有商業等特別的光源，讓人費解為何物？甚至有人猜測是不明飛行物，但都莫衷一是。
鄭傑中最近剛好相中公館鄉出磺坑客家文學花園沒有光害的環境，專程拍攝客委會浪漫台3線藝術季展品與夜空銀河輝映，其中，井噴有3道光束會四面八方轉動，有時光束會射向天際，如果雲層較低，或是起霧時，看起來確實像可疑的光點移動。
他利用30秒慢快門，拍下「望鄉」的展品，石虎後方天上呈現光跡，更驗證他的想法，客家文學花園上空，也是公館、銅鑼雙峰山一帶仰望夜空的交集點，井噴應該就是居民目擊的可疑光點來源。
苗栗縣政府文化觀光局表示，客委會浪漫台3線藝術季6月24日到8月27日，今年以「花啦嗶啵」為主題，客家文學花園展區有6件作品，其中，大聲光電創作的井噴相當應景，下午5點至晚上8點夜間展出。
井噴的作品介紹指出，出磺坑自清朝發掘油礦後形成聚落，而坑旁窟穴湧出熱泉時會發出巨響，有「磺窟響泉」之稱，作品以光束向夜空投射，詮釋開採時井噴與泉響的意象，結合現地採集的聲響，讓觀眾以視覺及聽覺感受此地的文化樣貌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言