竹北天坑鑑定 建案抽地下水有缺失

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁道路4月底發生坍塌，外界質疑事故原因，豐邑建設昨提交台中市土木技師公會報告，結論指出原因為道路原路基回填不實、長期土壤流失及工地地下室開挖長期抽地下水導致。竹縣府表示，尊重報告專業，並要求豐邑絕對要承擔責任。

事故原因鑑定報告昨如期送交竹縣工務處，做出兩點結論，包括因道路路基鬆散，管線施工回填等問題，長期地表水滲入造成土方流失，演變為道路坍塌破壞；其次，「豐采520」建案工地地下室開挖長期抽取地下水，使周邊土壤坍塌，加上開挖解壓，造成破壞面延伸至地面，產生道路坍塌破壞。

縣府表示，尊重鑑定報告專業內容，要求豐邑承擔責任，報告將檢送台大學術團隊諮詢意見，並上網供民眾參閱；縣府也要求豐邑落實第2階段搶險計畫，工地與周邊道路、鄰房等所有監測持續進行。

針對居民要求豐邑委託台北市土木技師公會做第2份事故鑑定原因報告，豐邑已依居民訴求的鑑定項目內容，送交給公會調查，公會也將在8月3日到場初勘。

豐邑建設前天表示近日重鋪勝利二路北向車道和莊敬六街路面，但鄰近社區認為第2份鑑定事故的專業團隊還未開始鑑定，刨除重鋪路面「感覺就像蓋掉現場」，要求暫緩施工未果，昨早有住戶以肉身阻擋卡車進入，經工務處緊急要求，豐邑建設暫緩莊敬六街修復作業。

住戶指出，真相調查未明前，不該修復天坑，否則台北市土木技師公會到場調查真相有何意義？社區蔡姓主委表示，雖成功擋住施工，但天坑旁部分路面仍遭刨除，大家痛心「慢了一步」。