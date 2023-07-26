機捷老街溪站7月31日通車

行政院副院長鄭文燦昨天上午搭乘機捷A21環北站至A22老街溪站列車，視察機捷延伸A22站通車營運準備工作，對穩定性高達99.7%表示滿意，強調測試順利達標，交通部7月7日已發給營運許可，並宣布A22老街溪站7月31日正式通車。

機捷A21站延伸至A22站距離約1.6公里，採新舊號誌系統整合的二段控制系統並存，為國內捷運工程首創，因此需嚴格測試；鄭文燦說，經1萬6千多次測試後，已達99.7%以上的穩定度，他來完成最後確認，也達成去年蔡英文總統視察指示交通部7月完成通車承諾。

桃園捷運公司規畫A22站7月31日開始營運，行駛普通車，每15分鐘發1班車，至台北車站約需83分鐘。

「這是非常重要的最後一哩路。」鄭文燦表示，機捷延伸A22老街溪站、A23中壢車站，可讓中壢和機捷連結，總經費超過170億元，鐵道局過去克服鄰接老街溪問題，包括老街溪整治和A22站配合，老街溪站可連結中壢市區，將來會是中壢人生活重心。

桃園市副市長王明鉅說，基北北桃通勤月票7月1日上路，使用相當踴躍，桃捷公司營運顯著成長，7月21日創下單日運量新高，超過10萬6千人次，其中約3成持有通勤月票，相信未來A22老街溪站通車後，搭乘人數會再增加。