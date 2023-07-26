長者多 僅1日照 桃園3區喊不夠

老人照顧服務據點需求日增，桃園市目前布建65家日間照顧中心，雖2年來增加10家，不過除桃園、中壢區外，其他行政區僅個位數，尤其偏遠的觀音、大園、復興區都只有1家，地方認為不足。市府社會局表示，偏鄉長輩對日照服務接受度低，加上機構考量營運成本不願到偏鄉服務都是原因；民代則建議可推廣青年投入居家服務，實現「偏鄉照顧偏鄉」的理想。

桃園市社會局2019年起以「1國中學區1日照」為目標布建據點，全市日照中心和小規模機構從當年17家，今年增加到65家，其中桃園17家、中壢12家最多，八德、龜山、蘆竹各6家，平鎮區5家，楊梅、龍潭各3家，大溪、新屋各2家，大園、觀音、復興各僅1家。

議員徐其萬說，新蓋的大園區五權市民活動中心雖規畫建置日照中心，但活動中心完工後遲未驗收完成；當地田心里、溪海里、和平里、南港里高齡人口持續增加，亟需服務以減輕青年負擔。議員吳進昌指出，觀音幅員遼闊，分為觀音、草漯與新坡3大區塊，至少各要有1家日照中心，才有機會讓老人就近接受服務。

市議員張秀菊指出，桃園原住民族55歲以上長者達1萬2000多人，但是現在原鄉僅設置1家微型日照中心提供12個名額，供給遠小於需求。

議員簡志偉認為，定點式日照不一定適合原鄉，目前長照人員不足，建議可鼓勵在地青年取得照服員資格，投入居家服務，可解決資源缺乏困境，也能創造部落就業機會。

社會局表示，桃園日照中心其實尚未滿額，但相較都會區民眾接受度高，偏鄉具地理限制，服務機構有較高營運門檻，長輩到日照中心也可能需舟車勞頓，有些甚至需耗1小時以上車程，導致使用意願低落。

社會局指出，未來是否增設日照中心仍須研議，除了日照，偏鄉民眾若有需求，也可尋求居家照顧服務；面對偏鄉照服員需求與日俱增，市府就業服務處每年都會開設職訓補助專班，協助更多青年投入市場。