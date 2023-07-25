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杜蘇芮颱風來襲 苗栗明德水庫進行排水調節

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
杜蘇芮颱風進逼台灣，苗栗縣頭屋鄉明德水庫昨天起調節性排水因應。圖／本報資料照片
杜蘇芮颱風進逼台灣，苗栗縣頭屋鄉明德水庫昨天起調節性排水因應。圖／本報資料照片

杜蘇芮颱風進逼台灣，苗栗縣整備，頭屋鄉明德水庫蓄水接近滿水位，昨天起持續每秒5立方公尺排水調節，災害應變中心今天下午三級開設，都將視風雨滾動式調整。

水利署即時水情，頭屋鄉明德水庫有效1193.50萬立方公尺、蓄水率96.2%，水庫昨天起持續每秒5立方公尺排水，並將視杜蘇芮颱風帶來的雨量，滾動調整排水量，農田水利署苗栗縣管理處提醒民眾注意。

縣府相關單位人員今天下午1點半召開整備會議，隨即三級開設災害應變中心，縣長鍾東錦表示，杜蘇芮來勢洶洶，盡管路徑有往南調整的趨勢，也必須提高警覺，要求工務處檢測地下道自動抽水設備及柵欄等警示系統，固定起重機、鷹架、圍籬、行道樹等。

水利處與環保局必須加強水溝和雨水下水道清淤，掌握水閘門啟閉與協調疏洪減災應變作為，消防局針對各式抽水設施、裝備測試運轉並備妥沙包，規畫山區、河流及沿海等區域畫定警戒區，針對南庄鄉、泰安鄉測試無線電通訊與中繼站台的電力處於正常狀態。

另，中部萬安46號演習將於27日下午1點30分實施，經縣警局向國防部全民防衛動員署請示結果，如果苗栗縣當天因風雨宣布停班停課，只發放警報，否則依原計畫演練。

杜蘇芮颱風 水庫 苗栗縣

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