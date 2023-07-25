725世界預防溺水日 桃消辦防溺夏令營帶童闖關寓教於樂

正值炎炎夏日，桃園國民運動中心今年7月正式開放游泳池供民眾使用，三民消防分隊特別在今日「世界預防溺水日」，與運動中心攜手舉辦「夏日防溺宣導」，利用夏令營課程，向小朋友們傳遞正確的救溺觀念，安全戲水不擔心。

三民分隊今特別精心設計許多小關卡，透過互動遊戲體驗，寓教於樂，向民眾展示正確的救溺技巧，同時也讓小朋友了解「救溺五步 - 叫叫伸拋划」：立即大聲呼救（叫），打電話報警（叫），利用竹竿、木條、衣物等延伸物（伸），抛送球、繩等漂浮物（抛），利用船、浮木、救生圈、保麗龍等大型浮具划過去等方式（划），間接進行搭救。

其中小朋友最喜歡的關卡是「眼明手快」，小朋友首先需要挑選適當的器具進行救援，接著善用手上的竹竿，想辦法將漂離池畔的待救玩偶拉回岸上。消防員也特別提醒小朋友，遇到溺水者，情況再緊急，也要牢記救溺三原則，包括「岸上救生優於下水救生」、「器材救生優於徒手救生」、「團隊救生優於個人救生」，勿跳水、不落單、不嬉鬧與不長時間泡水，才能維護安全。