竹北天坑事故報告出爐 三大原因直指豐邑有缺失責任

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁道路4月底發生坍塌，外界質疑事故原因，豐邑今天提交台中市土木技師公會報告，結論指出原因為道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水導致。對此，新竹縣府尊重報告專業，並要求豐邑「屬於豐邑的責任，絕對要承擔起來！」

事故原因鑑定報告今天如期送交新竹縣工務處，內容經過各項專業評估，報告最後做出兩點結論。第一、因道路路基鬆散，管線施工回填等問題，長期地表水滲入造成土方流失，演變為道路坍塌破壞；第二、「豐采520」建案工地地下室開挖長期抽取地下水，使周邊土壤坍塌，加上開挖解壓，造成破壞面延伸至地面，產生道路坍塌破壞。

新竹縣府表示，尊重此份鑑定報告的專業內容，要求豐邑承擔起其所屬責任，豐邑也接受專業鑑定結論，承諾一定扛起該負的責任。此外，縣府要求豐邑公司落實第二階段搶險計畫，工地與周邊道路、鄰房等所有監測持續進行。

針對居民要求豐邑委託台北市土木技師公會做第二份事故鑑定原因報告，豐邑已依居民訴求的鑑定項目內容，送交給公會調查，該公會將在8月3日到現場初勘，後續尊重公會鑑定進度。

縣府表示，未來將依照兩件報告結果判斷後續處理事宜，今天所提出的報告，也將檢送台大學術團隊諮詢意見。 今天所提出的鑑定報告結論部分，縣府工務處也會同步放在網站豐采520的專區，供市民参閱。

工務處指出，「豐采520」建案工地周邊道路，經縣府要求豐邑找公正單位持續執行的每10天透地雷達檢測，均無異常，同時感謝竹北市公所協助另委託專業公司完成周邊道路檢測，再度確認道路狀況正常，縣府要求豐邑每10天透地雷達持續檢測，並由里長委託專業廠商另做鄰房與道路的全面監測，確保民眾安全。