連4年主題與疫情諧音 亞洲青年木雕營「厚藝」啟動薪傳

亞洲青年木雕藝術研習營今天舉辦薪傳儀式，苗栗縣長鍾東錦在三義木雕館與國內外學員一同參與，期許木雕產業的永續傳承；研習營今年邁入第16屆，仍分為當代具象木雕創作營、傳統木雕技藝薪傳營2組，疫情發生數年來，木雕營活動名稱都與疫情諧音，今年取名「厚藝」，期勉學員在疫情結束後，對木雕藝術的研習能厚積薄發、鑽研精進。

苗栗縣文化觀光局指出，今年亞洲青年木雕藝術研習營從7月11日至8月11在三義木雕館舉辦，研習營前身為「三義木雕藝術薪傳營」，自2006年起推出迄今已16屆，前三年研習營活動主題分別名為藝勤（疫情）、勉藝（免疫）、藝苗（疫苗），盼凸顯苗栗在疫情下仍堅持推動培育木雕藝術人才的可貴。

鍾東錦、文觀局長林彥甫、三義鄉長呂明忠、議員羅貴星、地方代表以及木雕協會等人今天到木雕館關心學員學習情況，鍾東錦與林彥甫手持雕刻槌在木板上釘下鐵釘，象徵縣府團隊作為木雕產業傳承的最強後盾，計畫主持人楊北辰、羅又睿也帶領學員將麻繩依照鐵釘排序纏繞成無限的符號，象徵木雕產業的永續傳承。