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奧地利商務代表訪桃園 張善政盼加強新創及產業合作

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
奧地利商務代表歐賀曼（左）今日拜會桃園市長張善政（右），盼拓展多面向合作契機。圖／市府秘書處提供
奧地利商務代表歐賀曼（左）今日拜會桃園市長張善政（右），盼拓展多面向合作契機。圖／市府秘書處提供

奧地利商務代表歐賀曼（Hermann Ortner）今日拜會桃園市長張善政，針對新創、科技、產業、經貿及文化等面相討論，盼拓展多面向合作契機。張善政表示，桃園與奧地利都是重要工業據點，在產業發展上具互補性，桃園現今積極推動產業升級、智慧製造，奧地利廠商必能在其中扮演重要角色。

張善政表示，桃園是外資企業抵台第一站，也是台灣製造業重要據點，工業年產值近新台幣3兆，奧地利則是歐洲工業重鎮，擅長設備製造，正好滿足桃園製造業設備需求；目前市府積極輔導工業轉型，引進更智慧、更永續的製程，奧地利企業將是桃園產業升級不可或缺的重要夥伴。

張善政說，奧地利和台灣的雙邊貿易額近年來屢創新高，顯見雙方貿易互益關係日漸深厚，奧地利商務代表辦事處也持續扮演台奧間溝通管道的重要角色，舉辦台奧科技論壇等各式活動，期盼今年再度合作促進實體交流及產業投資。

歐賀曼表示，奧地利、台灣都是重要轉運樞紐，目前每日有2班桃園與奧地利維也納直航航班，拉近兩地距離，奧地利2020年曾與桃園合辦「台奧科技論壇」，安排企業與桃園產業界實質合作；奧地利政府及業界都非常關注新創產業的發展，期待能更了解桃園的新創計畫。

奧地利 張善政

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