奧地利商務代表訪桃園 張善政盼加強新創及產業合作
奧地利商務代表歐賀曼（Hermann Ortner）今日拜會桃園市長張善政，針對新創、科技、產業、經貿及文化等面相討論，盼拓展多面向合作契機。張善政表示，桃園與奧地利都是重要工業據點，在產業發展上具互補性，桃園現今積極推動產業升級、智慧製造，奧地利廠商必能在其中扮演重要角色。
張善政表示，桃園是外資企業抵台第一站，也是台灣製造業重要據點，工業年產值近新台幣3兆，奧地利則是歐洲工業重鎮，擅長設備製造，正好滿足桃園製造業設備需求；目前市府積極輔導工業轉型，引進更智慧、更永續的製程，奧地利企業將是桃園產業升級不可或缺的重要夥伴。
張善政說，奧地利和台灣的雙邊貿易額近年來屢創新高，顯見雙方貿易互益關係日漸深厚，奧地利商務代表辦事處也持續扮演台奧間溝通管道的重要角色，舉辦台奧科技論壇等各式活動，期盼今年再度合作促進實體交流及產業投資。
歐賀曼表示，奧地利、台灣都是重要轉運樞紐，目前每日有2班桃園與奧地利維也納直航航班，拉近兩地距離，奧地利2020年曾與桃園合辦「台奧科技論壇」，安排企業與桃園產業界實質合作；奧地利政府及業界都非常關注新創產業的發展，期待能更了解桃園的新創計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言