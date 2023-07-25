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公私協力打造空橋生活圈 竹市關埔獲企業贈人行空橋

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今開都市設計審議大會，審議通過「新竹市光武段1015地號都市設計審議案」，該案附帶由富宇建設公司捐建連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂二大商場的人行空橋。示意圖／新竹市政府提供
市府今開都市設計審議大會，審議通過「新竹市光武段1015地號都市設計審議案」，該案附帶由富宇建設公司捐建連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂二大商場的人行空橋。示意圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安上任力推關埔空橋建設，除向科管局爭取中央專案補助，也鼓勵擴大民間參與公共建設、公私協力合作一同完成空橋建設；市府今開都市設計審議大會，審議通過「新竹市光武段1015地號都市設計審議案」，該案附帶由富宇建設公司捐建連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂二大商場的人行空橋，這也是關埔地區第一件公益捐建空橋的民間建案，將提供行人及購物民眾更安全友善的人行環境。

高虹安說，紓解慈雲路交通、提供更友善的人本環境是市府施政重要目標之一，除全力推動關埔空橋建設，力拚埔頂三路口的第一期空橋工程年底開工外，針對關埔空橋後期建設計畫，也盼能引進民間資源及能量，共同促進關埔空橋生活圈早日完成，感謝都市設計審議會委員們及民間建設公司的促成，讓第一件民間公益捐建空橋案順利成案並通過。

都發處長翁義芳表示，感謝都市設計審議委員的建議，促請富宇建設股份有限公司提出更具公益性友善措施，協助興建該基地跨越埔頂一路空橋銜接至Costco商場、往南則銜接至迪卡儂商場的第二層公共空橋，並提出規畫設計內容，未來完成後，將可提供民眾逛街購物休閒的安全行人空間。至於施作工程涉及鄰地產權部分，市府將協助整合。

都發處說明，對於關埔空橋建設計畫，市府將持續鼓勵擴大民間參與公共建設、公私協力合作，近期已透過結合相關法令獎勵措施、都市土地開發利得回饋、都市更新及都市開發回饋捐建機制等，採多元方式自籌經費來源及推動後期空橋建設，持續朝建構關埔空橋生活圈目標邁進，並以最有效使用市庫預算、最能增進新竹市民福祉方式辦理。

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