快訊

中颱杜蘇芮逼近增強變胖！下午2時30發布陸上警報

新北長照悲劇！淡水男猝死家中將近1周 臥床老母恐數日未進食

大陸網紅馮提莫罹甲狀腺癌 醫曝徵兆：除了沙啞還有「它」

台13線苗栗三義陸橋改善 7月31日起26天封閉單向交通

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台13線苗栗縣三義陸橋伸縮縫改善工程施工，7月31日8點至8月25日下午5點，分別封閉單向交通施工，車輛改走橋下替代。圖／苗栗工務段提供
台13線苗栗縣三義陸橋伸縮縫改善工程施工，7月31日8點至8月25日下午5點，分別封閉單向交通施工，車輛改走橋下替代。圖／苗栗工務段提供

公路總局第二工程處苗栗工務段辦理台13線苗栗縣三義陸橋伸縮縫改善工程，7月31日8點至8月25日下午5點，分別封閉單向交通施工，車輛改走橋下苗48線替代，請用路人注意。

三義陸橋伸縮縫改善工程，採半半施工2階段作業，陸橋部分維持單向通行，第1階段7月31日起優先辦理南下車道封閉，8月11日開放通行；第2階段8月14日至8月25日封閉北上車道。

工務段指出，三義陸橋封閉時段替代道路，北上車輛行至三義陸橋橋下道路（苗48線），再右轉行經鐵路橋後，直行接台13線往銅鑼；南下車輛行至台13線46公里20公尺處右轉至苗48線，行經鐵路橋後左轉，直行接台13線往三義。

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或公路總局https://www.thb.gov.tw/，及智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw/查詢。

台13線苗栗縣三義陸橋伸縮縫改善工程施工，7月31日8點至8月25日下午5點，分別封閉單向交通施工，車輛改走橋下替代。圖／苗栗工務段提供
台13線苗栗縣三義陸橋伸縮縫改善工程施工，7月31日8點至8月25日下午5點，分別封閉單向交通施工，車輛改走橋下替代。圖／苗栗工務段提供

車道 標誌

延伸閱讀

防戰爭、地震 苗栗爭取5千萬建置地下備援災害應變中心

台72線苗栗路段施工 7月26日至8月16日兩階段管制交通

三重25年正義陸橋走入歷史 重現正義北路天際線

影／未保持車距？三重區三信陸橋下 貨車肇事釀3車追撞

相關新聞

陽光行動／縫合前後站沒幫助 竹市議長反對新竹大車站前瞻計畫

新竹市前市長林智堅任內力推「大車站計畫」列入前瞻重大建設，預估工程經費134億元，隨市府改朝換代，大車站是否繼續推動或撤...

防戰爭、地震 苗栗爭取5千萬建置地下備援災害應變中心

苗栗縣災害應變中心設在消防局3樓，因應可能發生的戰爭、地震等極端狀況，破壞或損壞設備，造成應變中心癱瘓，爭取中央核列50...

機捷延伸A22老街溪站測試達標 鄭文燦：7月31日通車

行政院副院長鄭文燦今天上午搭乘機捷A21環北站至A22老街溪站列車，視察機捷延伸A22站通車營運準備工作，他對A22站機...

杜蘇芮颱風來勢洶洶 竹縣府召開應變中心整備會議

中颱杜蘇芮步步進逼，新竹縣政府今天上午於消防局舉辦「杜蘇芮風災災害應變中心整備會議」，由副縣長陳見賢坐鎮，並由各局處匯報...

苗栗火車頭園區主體工程雛形已現 年底竣工並推出特展

斥資近10億元籌建的苗栗火車頭園區目前第二期工程進度已近八成，轉車台大廳、列車展示館等主建築雛形已現，矗立於苗栗火車站周...

一通電話文件送到家 竹市稅務局推爺奶申請到府服務　

考量部分銀髮族長者不諳電腦上網或外出行動不便，新竹市稅務局推出「服務到家」便民服務，協助居住竹市且年滿60歲以上長者包含...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦