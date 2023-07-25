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杜蘇芮颱風來勢洶洶 竹縣府召開應變中心整備會議

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府今天上午於消防局舉辦「杜蘇芮風災災害應變中心整備會議」。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府今天上午於消防局舉辦「杜蘇芮風災災害應變中心整備會議」。記者黃羿馨／攝影

中颱杜蘇芮步步進逼，新竹縣政府今天上午於消防局舉辦「杜蘇芮風災災害應變中心整備會議」，由副縣長陳見賢坐鎮，並由各局處匯報整備情況。陳見賢也指示各單位做好防颱整備，包含清理排水溝、防止路樹倒塌、建築工地安全等。待陸上颱風警報發布後，將疏散山區露營區、登山遊客等，也呼籲民眾做好防颱準備，以保障生命財產安全。

新竹縣消防局表示，目前已完成救災車輛、機具、裝備檢測，也測試水上救生器材、船艇、抽水機組及衛星電話等，五峰鄉及尖石鄉偏鄉無線電測試訊號正常，也預先通知特搜人員，視颱風狀況必要時進駐山區。

新竹縣工務處已通知縣道天然災害搶修搶險廠商3組配合應變中心開設進駐待命，待命點為縣道120線、122線各一組，縣道115、117、118、123線一組，另也監測5座橋樑、設置9座水位監測系統查看水情。

此外，工務處也通知各鄉鎮市公所做好防汛、雨水下水道的巡查及清疏、抽水站試運轉，也請各鄉鎮市公所務必清除道路側溝進水口的遮蔽物、備妥沙包防止積水、淹水災害。工務處也加強廣告物巡查，若有危害公共安全的狀況，立即通知業者改善，必要時由違規廣告物拆除廠商拆除。

新竹縣社會處統計縣內共計158處收容所、可收容1萬2601人，並已儲備天然災害糧達1萬9062公斤，並請各鄉鎮市公所依規儲備民生物資如罐頭、泡麵、奶粉2至14日存量，請各收容處依規整備物資。

新竹縣交通旅遊處將於停止上班上課時間開放紅黃線停車、公有路邊停車場暫停收費，並與轄內3家客運業者簽訂災害防救相互支援協定書，建立防災窗口，災變時提供相關疏運援助，同時，台灣好行獅山線、Youbike也視停班停課資訊調整暫停行駛、營運。

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