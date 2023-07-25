苗栗火車頭園區主體工程雛形已現 年底竣工並推出特展
斥資近10億元籌建的苗栗火車頭園區目前第二期工程進度已近八成，轉車台大廳、列車展示館等主建築雛形已現，矗立於苗栗火車站周邊，未來將成站區周邊醒目地景，台鐵表示工程將在11月底完工，屆時將與第一期願景館、地方文創小舖、微型聚落等一併辦理竣工大典並推出特展，爭取明年6月前正式開園營運。
苗栗縣文化觀光局指出，客委會辦理的「火車頭園區建置計畫」由內政部營建署代辦工程，第一階段工程已於去年10月底完工，其中文創小舖將由工藝家進駐並結合台灣生活文創商品販售，微型聚落及主題餐廳將引進知名餐飲、藝文連鎖品牌並展售農特產品，願景館則邀集客家在地美食及咖啡商家進駐。
第二階段工程去年6月開工，工程包含轉車台大廳、投煤練習場、記憶通廊、列車展示館及文物故事館等工程項目，目前7月中旬預定進度77.23%、實際進度77.49%，其中列車展示館及轉車台大廳正進行金屬屋頂及外牆帷幕的安裝，其餘工項如泥作施作、地坪灌漿及鋁門窗與外牆金屬隔柵等安裝作業陸續進行中。
台鐵資產開發中心表示，第一階段願景館、文創小舖、主題餐廳等工程去年竣工，原定今年底先開幕，目前計畫有變動，將爭取在明年6月前與第二階段工程一併開園營運；第二階段工程今年11月竣工後，一、二期工程將一併辦理竣工典禮及特展。
火車頭園區開園後，遊客可在列車展示館、轉車台大廳及半戶外展區等區域觀賞各種不同形式的火車頭展示、欣賞融合科技與客家特色等元素的光影展演與藝術展品，也可在投煤練習場及文物故事館等區域體驗投煤與列車模擬駕駛等有趣的火車文化，感受鐵道文化元素與在地特色結合的魅力。
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