一通電話文件送到家 竹市稅務局推爺奶申請到府服務　

考量部分銀髮族長者不諳電腦上網或外出行動不便，新竹市稅務局推出「服務到家」便民服務，協助居住竹市且年滿60歲以上長者包含查調全國財產稅總歸戶清單、稅務繳納證明、退稅申請、補發繳款書、一般稅務諮詢等35項，只要一通電話或網路預約，「稅務秘書」就會將文件送到府。

稅務局舉例，竹市張姓民眾日前至稅務局代理申請查調叔叔張姓老翁的個人財產清單，因未攜帶對方身分證件，無法完成申請，心理非常焦急。經稅務局人員細問得知，張姓老翁獨居，目前因病住院中，為免其來往奔波，立即啟動「服務到家」服務，由「稅務秘書」至醫院核對證件後，交付財產清單給張老先生，令張翁感動不已，大讚市府「揪甘心」。

稅務局表示，市長高虹安要求市府要關注轄內長者需求，提供全方位照顧，稅務局提供「服務到家」便民服務得以現場填寫書面、電話、傳真或網路預約向服務科提出申請，提醒民眾務必提前預約，並備妥身分證、印章（或簽名）以便查核身分。服務時間為周一至周五上午8點至下午5點，請事先來電（522-5161#213）或網路預約https://gov.tw/WPn。