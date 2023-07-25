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一通電話文件送到家 竹市稅務局推爺奶申請到府服務　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市稅務局「稅務秘書」到府服務。圖／新竹市政府提供
竹市稅務局「稅務秘書」到府服務。圖／新竹市政府提供

考量部分銀髮族長者不諳電腦上網或外出行動不便，新竹市稅務局推出「服務到家」便民服務，協助居住竹市且年滿60歲以上長者包含查調全國財產稅總歸戶清單、稅務繳納證明、退稅申請、補發繳款書、一般稅務諮詢等35項，只要一通電話或網路預約，「稅務秘書」就會將文件送到府。

稅務局舉例，竹市張姓民眾日前至稅務局代理申請查調叔叔張姓老翁的個人財產清單，因未攜帶對方身分證件，無法完成申請，心理非常焦急。經稅務局人員細問得知，張姓老翁獨居，目前因病住院中，為免其來往奔波，立即啟動「服務到家」服務，由「稅務秘書」至醫院核對證件後，交付財產清單給張老先生，令張翁感動不已，大讚市府「揪甘心」。

稅務局表示，市長高虹安要求市府要關注轄內長者需求，提供全方位照顧，稅務局提供「服務到家」便民服務得以現場填寫書面、電話、傳真或網路預約向服務科提出申請，提醒民眾務必提前預約，並備妥身分證、印章（或簽名）以便查核身分。服務時間為周一至周五上午8點至下午5點，請事先來電（522-5161#213）或網路預約https://gov.tw/WPn

稅務局補充，除提供「服務到家」便民服務之外，稅務局亦打造有愛無礙的洽公環境，於一樓大廰設置「友善櫃台」，長者臨櫃洽公免排隊、免抽號，隨到隨辦，並提供相關稅務權益健檢服務，為長者檢視自用住宅用地優惠稅率、稅單寄送地址等。在友善設施上，門口設有公車候車座椅、櫃台設置柺杖掛勾、提供放大鏡及老花眼鏡等，讓長者們輕鬆完成稅務事。

竹市稅務局提供居住竹市且年滿60歲以上長者「服務到家」便民服務。圖／新竹市政府提供
竹市稅務局提供居住竹市且年滿60歲以上長者「服務到家」便民服務。圖／新竹市政府提供
竹市稅務局一樓大廰設置「友善櫃台」，長者臨櫃洽公免排隊、免抽號，隨到隨辦。圖／新竹市政府提供
竹市稅務局一樓大廰設置「友善櫃台」，長者臨櫃洽公免排隊、免抽號，隨到隨辦。圖／新竹市政府提供

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