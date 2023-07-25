清大團隊研究閩、西交流史 獲西班牙皇室表揚

國立清華大學歷史所副教授李毓中組成跨國研究團隊，發現400多年前大航海時代西班牙人與閩南人之間交流、互相學習對方語言的重要文獻，並陸續發表多項研究、出版專書，本月初獲西班牙皇室表揚，獲頒第一屆「索里亞公爵國際西班牙語學研究講座」首獎。

「索里亞公爵國際西班牙語學研究講座」是由西班牙索里亞女公爵瑪格麗塔‧德‧波旁（Margarita de Borbón，現任西班牙國王菲力普六世的姑姑）及其夫婿卡洛斯‧蘇里達（Carlos Zurita）成立的「索里亞公爵西班牙語科學與文化基金會」舉辦，目的是推展全球的西班牙語研究。

李毓中組成的跨國團隊以近年陸續編輯出版的9冊《閩南—西班牙歷史文獻叢刊》為基礎，提出「兩個帝國語言的首次接觸：第一次全球化時期中國東南沿海的漢語—西班牙語—閩南語手稿」主題，獲得講座首獎。第二名為阿爾及利亞團隊，第三名則為古巴團隊。

李毓中團隊於本月初赴西班牙，從索里亞公爵卡洛斯‧蘇里達手中獲頒這項殊榮，並舉辦為期3天的講座交流。李毓中致贈由清華大學出版的9冊《閩南—西班牙歷史文獻叢刊》給公爵。公爵仔細讀了團隊所複製出版的17世紀《閩南—西班牙語辭典》，見到當時西班牙人為學習閩南語寫下的Ca Goa Ta Tung Lang Oe（教我說唐人話）註記，也感到驚喜，這套叢書將被收藏在「索里亞公爵西班牙語科學與文化基金會」。

另外，團隊也將此叢書致贈給西班牙國家圖書館，由館長亞蘭布羅（Ana Santos Aramburo）接受，我國駐西班牙代表劉德立也觀禮見證這項台西文化交流盛事，盛讚是一次非常成功的國民外交。

由李毓中所組成的跨國團隊2017年在菲律賓馬尼拉聖多瑪斯大學檔案館發現厚達千頁、收錄約2萬7000個詞條，以西班牙語、閩南語、官話拼音書寫的《西班牙─華語辭典》（Dictionario Hispánico Sinicum），勾勒出大航海時期的生活百態，也是現存研究古閩南語最重要的辭典。

李毓中回憶，當時這份淹沒在檔案中的手稿被不識漢字的神父標註為「價值不高」，反倒激起他的好奇心。深入翻閱後驚訝發現，它蒐羅了4百年前海外閩南人日常生活所需、包羅萬象的詞彙與俚語，極其珍貴；其中提到「雞籠淡水」等詞彙，也顯示該辭典為西班牙人占領北台灣時期所編輯的。

熱愛西班牙及海洋文化的李毓中，曾赴西班牙塞維亞大學攻讀博士，專研拉丁美洲史、西班牙海上發展史、早期臺灣史及菲律賓史。他表示，台人大多去荷蘭研究早期臺灣殖民史，但西班牙其實也有很多豐富的史料，是一塊尚未被好好發掘的文化寶藏。