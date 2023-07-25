豐邑重鋪莊敬六街 民眾肉身擋卡車「不要蓋掉天坑現場」

新竹縣竹北天坑事件後，豐邑建設昨天表示近日會重鋪勝利二路北向車道和莊敬六街路面，但社區認為委託的第2份鑑定事故的專業團隊還未開始鑑定，豐邑刨除重鋪路面「感覺就像蓋掉現場」，今天一早鄰近的社區民眾情急之下，以肉身阻擋卡車進入，要求豐邑暫緩施工。

豐邑建設昨天發聲明稿，指出近日主動將勝利二路北向車道重鋪、莊敬六街全面刨除重鋪，可維護居民出入通行與交通安全；未來仍會定期提供透地雷達檢測，並請專業技師檢視驗證後，同步回報主管機關縣府及市公所，基地地下室搶險持續按計畫施作，積極配合縣府一切稽查。

對此，社區今天指出，昨天得知豐邑要對莊敬六街天坑做修復，依據豐邑說法是政府同意他們施工，但社區查證的紀錄在案只有同意假修復。