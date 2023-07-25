竹北天坑鄰房鑑定 豐邑：安全無虞

新竹縣竹北天坑事件後，豐邑建設委託公會鑑定大有可為社區鄰房，報告出爐顯示安全沒問題，近日會重鋪勝利二路北向車道和莊敬六街路面，事故鑑定報告今天也將交給縣府，不過鄰近社區認為，委託的第2份鑑定事故的專業團隊還未開始鑑定，豐邑刨除重鋪路面「感覺就像蓋掉現場」。

竹縣府則表示，豐邑上月提出事故鑑定報告，因內容只有鑑定進度，並無實質結果，被縣府退回，要求7月25日完成，且依照社區要求，要再委託1家繳交事故鑑定報告，若再跳票將持續停工竹縣內的4個建案。

相關人士指出，若豐邑今日事故鑑定報告「坦承疏失」，等於就定案責任，反之縣府將再等第2份鑑定事故報告，才能釐清整體狀況。

不過，鄰近社區蔡姓主委指社區要求的第2份事故報告，由豐邑擔任申請人，程序走很慢，近期才正式簽訂鑑定項目，最快也要等1、2個月，但莊敬六街之前開挖時，現場沒有隨行技師協助判斷，且只挖掘表面1、2公尺，日前竹北市公所曾說深層地質有異狀卻又「改口」，應舉辦居民說明會當面說清楚。

豐邑建設執行長劉純芳回應，近日主動將勝利二路北向車道重鋪、莊敬六街全面刨除重鋪，可維護居民出入通行與交通安全；未來仍會定期提供透地雷達檢測，並請專業技師檢視驗證後，同步回報主管機關縣府及市公所，基地地下室搶險持續按計畫施作，積極配合縣府一切稽查。