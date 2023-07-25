大勇市地重劃進度慢？桃市府：明年底如期完工

桃園市八德區大勇市地重劃案籌備多年，去年11月終於開工，地方寄望籌設新校，滿足就學需求，不過目前工程進度僅約20%，遭質疑緩慢，恐影響學生權益。市府養工處回應，實際進度和預定期程相當，並無落後；當地正進行地下管線工程，後續可望加速，明年底如期完工。

大勇市地重劃案總面積約14公頃，臨近八德區大正、大福里，距離桃園捷運綠線G5站僅200公尺，距離國道2號大湳交流道約3公里。土地多中華電信所有，升格後經市府協調，同意以公辦重劃方式，規畫住宅區、產專區及公共設施。

其中，公共設施用地占總分區面積約44.6%，包括公園2.04公頃、學校用地2.05公頃、變電站用地0.38公頃、道路用地1.77公頃。中華電信及地主則可配回住宅區2.82公頃、產業專用區4.93公頃，占總分區面積約55.4%。

近年八德區人口突破21萬人，議員楊朝偉、呂林小鳳表示，大成國中、大勇國小總量管制多年，學生和家長苦於無法就近入學，解決方案就是大勇重劃區內的文中小預定地，希望施工進度不要影響新校籌設。

議員許家睿表示，重劃工程起初委由工務局新工處辦理，但是近年工程多又缺工缺料，後來轉給養工處，導致進度慢又不透明；建議檢討地政局工程員額編制，將重劃業務回歸地政局自行辦理。

養工處表示，截至7月22日，相關工程預定進度20.8%、實際20.9%，進度未落後，目前正在進行排水工程中的地下管線工程，結束後可望大幅推進進度。