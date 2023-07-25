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桃園智慧公車站、號誌 無電形同虛設

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
部分YouBike微笑單車站設置許久，卻未通電無法使用，如同虛設。記者曾增勳／攝影
部分YouBike微笑單車站設置許久，卻未通電無法使用，如同虛設。記者曾增勳／攝影

桃園市多處交通設施完工卻未通電啟用，包括65處智慧公車站牌、25處紅綠燈號誌和部分候車亭等，平鎮區平興國中YouBike站甚至設站逾1年都沒派上用場，地方質疑效率太差；台電解釋，為避免影響交通及配合路證核准時間，多採夜間施工才造成延宕，但年底前都會完工。

桃園市65處智慧型公車站牌，未通電無法使用，如同虛設。記者曾增勳／攝影
桃園市65處智慧型公車站牌，未通電無法使用，如同虛設。記者曾增勳／攝影

根據市府交通局統計，截至7月13日止，市府完成工程卻未通電、造成閒置無法啟用的交通設施，計有智慧型公車站牌中壢18處、平鎮31處、楊梅15處、大溪1處共65處，候車亭4處、CMS（資訊可變標誌）電子看板1處、YouBike微笑單車站點3處，紅綠燈號誌有桃園3處、中壢16處、八德及蘆竹及大園各1處、龍潭2處、楊梅1處，共25處。

交通局表示，設施雖閒置，但不是故障，除非人為破壞，通電後仍可照常啟用，不過，畢竟有實際需求才會投入經費施做，將持續催促台電派工通電，加速啟用，讓民眾安心。

平興國中有家長陳情，平鎮區育達路、環南路口旁的平興國中YouBike站已設置超過1年，至今卻「有站有柱卻無電無車可騎用」，學生和民眾騎YouBike到站卻不能停放，還要騎到別處停放走回，怒指被騙、該站根本「玩假的」。

議員黃敬平認為，全市許多智慧型公車站牌、候車亭、紅綠燈等交通設施完工卻無法通電，可能與台電公司化後營運成本有關，因日間施工成本高，智慧型公車站牌用電系統路證核准35案，僅1件日間施工，其餘夜間施工，交通局用電申請繳納線路補助費3300元，與一般建案可收幾十萬元相比，影響台電派工調度施工意願。

台電解釋，為免影響交通及配合申請核准施工路權時間，才多採夜間施工，因可施工時間和人力不多，才造成延誤，經內部盤點調查，智慧型公車站牌、候車亭預定9月底前可完成通電，其他YouBike站、紅綠燈號誌設施盡快趕在年底前完工。

台電說，至於議員指稱線補費是依線路長度計費，1公里以下皆收5500元，採夜間施工並非營運成本考量。

台電 公車 YouBike

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