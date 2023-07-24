苗栗高鐵站往返白沙屯拱天宮 共乘小黃經濟節能

公路總局苗栗監理站規劃苗栗境內第2條計程車共乘路線，今天起營運運輸往來高鐵苗栗站及白沙屯拱天宮的遊客，讓前往參拜白沙屯媽祖更方便經濟，同時有助環境節能減碳。

交通部公路總局新竹區監理所苗栗監理站指出，高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮路程約17.5公里，車資以苗栗縣計程車費率計算分攤原則，1人新台幣500元至5人搭乘每人100元不等方式計費。搭乘的旅客之間分攤車資，不但節省旅費，也實踐對環境節能減碳的友善。

今天共乘路線啟動首日，就有自新加坡與台灣的遊客2人一起搭乘計程車從拱天宮共乘至高鐵站，依照費率分攤車資，各負擔250元。

苗栗監理站表示，「高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮」計程車共乘路線由大都會科技平台股份有限公司新竹分公司營運服務，方便遊客前往重要宗教信仰中心參拜，滿足不少信徒的心願；高鐵苗栗站端由1號出口排班計程車服務台處搭乘，並提供專人服務；白沙屯拱天宮端由香客大樓餐廳前搭乘，設有專屬站牌，旅客週一至週日可撥打共乘預約專線。