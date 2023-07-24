張善政視察產銷班 桃園95公噸冷藏蔬菜待命釋出

颱風杜蘇芮可能侵台，桃園市長張善政今天到八德農區視察，市府除以簡訊提醒農漁民留意天氣、加固溫網室及清淤，還出動智慧農耕團協助採收，冷藏蔬菜也隨時可釋出穩定菜價。

張善政中午到八德農區的桃城蒔菜生產合作社視察防災相關工作時表示，在參選桃園市長前每週都會去超市買菜，當時就已注意到八德產銷班的蔬菜在超市販售的葉菜類占大宗，雖然颱風路線一直往南修，仍擔心大風雨會對八德區的溫網室造成毀損，所幸農民已提前採收、加固設施、拔除雜草及清除淤泥等工作。

張善政呼籲農民，颱風來襲不可掉以輕心，一定要有所準備，若需要提早採收但苦無人手，農業局也可派出智慧農耕團給予協助，若不幸造成農損記得拍照留存，屆時可向市府及農委會申請災損補貼。

農業局長陳冠義說，市府已啟動防颱機制，透過手機簡訊、社群軟體提醒各農漁會、產銷班留意天氣狀況，農作物也要採取防範措施，由於這2天正好是稻米和茶葉的採收期，今年剛成立的智慧農耕團也全部出動，協助各區農民加速採收。

陳冠義指出，考量到颱風來襲菜價會受影響而波動，桃園市的冷藏蔬菜滾動式倉儲計畫7月儲有95公噸冷藏蔬果，包含高麗菜、大白菜、空心菜及白蘿蔔等，將可隨時釋出以穩定菜價，明天也會與果菜公司實地觀察菜價狀況。