新竹縣竹北天坑案受損3道路 豐邑建設將修復

針對新竹縣竹北市天坑案後續，豐邑建設今天表示，日前公單位檢測附近道路結果地質狀態穩定，將進行受損道路路面修復，包含勝利二路、莊敬六街與勝利一路。

豐邑建設今天透過新聞資料指出，由於日前公單位檢測附近道路結果，為地質狀態穩定，會依照新竹縣政府專家委員專案小組會議結論同意下，進行相關道路修復。

豐邑建設表示，修復道路包含勝利二路北向車道、莊敬六街全面刨除重鋪，不過在勝利一路則因還有大型工程車輛進出，路面修復時程會稍微延後。

豐邑建設執行長劉純芳說，6月委託台灣省土木技師公會作社區的鄰房鑑定，經過1個多月的現場會勘與數據分析，報告結果表示鄰房安全沒有問題，解除居民的擔憂與疑慮。

劉純芳表示，豐邑建設仍會定期提供透地雷達檢測，並請專業技師檢視驗證後，同步回報主管機關縣府及市公所，持續於建案基地附近路面，進行包括壁體外傾斜管、水位觀測井、沉陷點監測。

她說，還有在新建建物設置監測傾度盤，各項監測數據仍會持續回報，至於基地地下室搶險，會持續按計畫施作，並配合縣府稽查。

劉純芳說，從事件發生以來，豐邑努力與縣府、公所和社區居民加強良性溝通，達成共識，規劃各項維護安全行動納入搶險計畫中，希望盡快給基地本身及鄰近社區安全便利的環境。

豐邑建設表示，後續將依承諾提出台中市土木技師公會的鑑定報告，鑑定內容包括莊敬六路道路塌陷原因、各項塌陷原因所占比例與責任歸屬等。