桃園智慧公車站及號誌未通電形同虛設 ubike站挨批假的

桃園市議員黃敬平今天下午爆料，市府交通局建置完成的智慧型公車站牌65處、候車亭4處、CMS電子看板1處、ubike微笑單車3處、紅綠燈號誌25處，台電因成本考量遲未施工通電，交通設施形同虛設，尤其設站逾1年的平興國中ubike站「有站有柱卻無電無車可用」，民眾、學生至現場傻眼。

台電桃園區營業處表示，台電派員交通設備施工通電，為避免施工影響交通及配合路證核准時間進場施作，採取夜間施工方式，並非營運成本考量，經調查，智慧型公車站牌、候車亭預定9月底前完工，其他ubike、紅綠燈號誌設施盡快趕在今年底前完工。

針對全市交通設備完工卻遲未通電，迄今無法使用，市府交通局表示，交通設備完工無法通電使用，引起市議員、民眾質疑關切，該局將持續催促台電派工加速完成使用。

根據交通局統計截至7月13日止，市府完成交通設施工程卻未通電，造成閒置無法啟用，智慧型公車站牌有中壢18處、平鎮31處、楊梅15處、大溪1處共65處，另有候車亭4處、CMS電子看板1處、ubike微笑單車3處，紅綠燈號誌有桃園3處、中壢16處、八德及蘆竹及大園各1處、龍潭2處、楊梅1處共25處。

平興國中家長陳情，位於平鎮區育達路、環南路口旁，平興國中ubike站，已設站逾1年，至今該微笑單車站屬於「有站有柱卻無電無車可騎用」，學生騎ubike到站卻不能停放使用，發現被騙，還要騎到別處停放走回，該ubike站根本是「玩假的」。