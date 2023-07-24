快訊

基隆祥豐營區迫擊砲爆炸現場畫面曝 兩士兵手炸斷血肉模糊

不僅旗艦iPhone 15 Pro漲價！蘋果傳平價版iPhone 15也變貴 詳細價格外洩

放不放颱風假？北市率先說話了 蔣萬安：站在民眾角度早點宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園智慧公車站及號誌未通電形同虛設 ubike站挨批假的

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市智慧型公車站牌、停車亭及ubike站等交通設施完工，卻未通電，如同虛設。記者曾增勳／攝影
桃園市智慧型公車站牌、停車亭及ubike站等交通設施完工，卻未通電，如同虛設。記者曾增勳／攝影

桃園市議員黃敬平今天下午爆料，市府交通局建置完成的智慧型公車站牌65處、候車亭4處、CMS電子看板1處、ubike微笑單車3處、紅綠燈號誌25處，台電因成本考量遲未施工通電，交通設施形同虛設，尤其設站逾1年的平興國中ubike站「有站有柱卻無電無車可用」，民眾、學生至現場傻眼。

台電桃園區營業處表示，台電派員交通設備施工通電，為避免施工影響交通及配合路證核准時間進場施作，採取夜間施工方式，並非營運成本考量，經調查，智慧型公車站牌、候車亭預定9月底前完工，其他ubike、紅綠燈號誌設施盡快趕在今年底前完工。

針對全市交通設備完工卻遲未通電，迄今無法使用，市府交通局表示，交通設備完工無法通電使用，引起市議員、民眾質疑關切，該局將持續催促台電派工加速完成使用。

根據交通局統計截至7月13日止，市府完成交通設施工程卻未通電，造成閒置無法啟用，智慧型公車站牌有中壢18處、平鎮31處、楊梅15處、大溪1處共65處，另有候車亭4處、CMS電子看板1處、ubike微笑單車3處，紅綠燈號誌有桃園3處、中壢16處、八德及蘆竹及大園各1處、龍潭2處、楊梅1處共25處。

平興國中家長陳情，位於平鎮區育達路、環南路口旁，平興國中ubike站，已設站逾1年，至今該微笑單車站屬於「有站有柱卻無電無車可騎用」，學生騎ubike到站卻不能停放使用，發現被騙，還要騎到別處停放走回，該ubike站根本是「玩假的」。

黃敬平認為，全市許多智慧型公車站牌、候車亭、CMS電子看板、ubike微笑單車、紅綠燈號誌無法通電，可能與台電公司化後營運成本有關，因日間施工成本高，智慧型公車站牌用電系統路證核准35案，僅1件日間施工，其餘夜間施工，交通局用電申請繳納線補費3300元，與一般建案可收取幾十萬元相比，影響台電派工調度施工意願。對此，台電桃園區營業處表示，線補費是依線路長度計費，1公里以下皆收5500元，與夜間施工無關。

桃園市平興國中ubike微笑單車站設置逾年，有站有柱卻未通電無法使用，如同虛設。記者曾增勳／攝影
桃園市平興國中ubike微笑單車站設置逾年，有站有柱卻未通電無法使用，如同虛設。記者曾增勳／攝影
桃園市平興國中ubike微笑單車站設置逾年，有站有柱卻未通電無法使用，如同虛設。記者曾增勳／攝影
桃園市平興國中ubike微笑單車站設置逾年，有站有柱卻未通電無法使用，如同虛設。記者曾增勳／攝影
桃園市65處智慧型公車站牌等交通設施完工卻未通電，街頭如同虛設。記者曾增勳／攝影
桃園市65處智慧型公車站牌等交通設施完工卻未通電，街頭如同虛設。記者曾增勳／攝影

台電 公車 紅綠燈

延伸閱讀

公車站1個人也沒卻有黑影？司機開門驚見「超乖乘客」排隊等車：可以上去嗎

陽光行動／建設壓垮財政？桃園綠營：新市府財政把關失靈卸責的話

發電備轉容量不足 藍籲修改能源政策

721斷氣事件 藍黨團籲台電儘速提檢討報告

相關新聞

解決竹科塞車噩夢 竹北高鐵聯絡道直達力行路拚10月完工

新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科第三期工程，全長約1.3公里，可從竹北高鐵特定區直達竹科力行路，預計將於10月完工，屆時車...

桃園智慧公車站及號誌未通電形同虛設 ubike站挨批假的

桃園市議員黃敬平今天下午爆料，市府交通局建置完成的智慧型公車站牌65處、候車亭4處、CMS電子看板1處、ubike微笑單...

告慰父親在天之靈 鍾金源捐贈苗栗消防勘災車及裝備

國內知名的元和雅醫療機構院長鍾金源，慷慨解囊，捐贈苗栗縣消防局1輛價值208萬元的災情勘查車及1批救災裝備，今天上午在第...

鳳山溪水汙案楊文科帶頭挖汙泥 地方仍盼工廠全面撤遷

新竹縣長楊文科今天上午與關西鎮公所至鳳山溪開挖遭廢液汙染的底泥，楊文科強調將會「挖到沒有汙染底泥為止」。新竹縣環保局長朱...

苗栗縣建置一村里一據點 竹南鎮山佳里據點今揭牌啟用

苗栗縣政府24日成立竹南鎮山佳里社區照顧關懷據點，由縣長鍾東錦偕同地方各界舉行熱鬧的揭牌儀式。鍾縣長宣佈山佳里是全縣第2...

杜蘇芮颱風來襲石門水庫可望滿庫 阿姆坪隧道沖淤啟動

杜蘇芮颱風直奔台灣而來，預估颱風挾帶大風大雨侵襲，石門水庫目前水位達243.9公尺，接近滿水位，水利署北區水資源局今天下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦