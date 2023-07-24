鳳山溪水汙案楊文科帶頭挖汙泥 地方仍盼工廠全面撤遷

新竹縣長楊文科今天上午與關西鎮公所至鳳山溪開挖遭廢液汙染的底泥，楊文科強調將會「挖到沒有汙染底泥為止」。新竹縣環保局長朱振群表示，今天會把移除的底泥送往檢驗室採樣分析，確認所有受汙土壤都清乾淨後，工作才會停止，分析結果最快8月上旬出爐。關西鎮長陳光彩也肯定縣府作為，但仍希望縣府重視關西鎮民要求工廠撤離的訴求。

朱振群指出，受汙染河底清除作業，應為造成汙染的艾斯巴達公司必須要做的，但業者遲遲不提計劃、不作為，但鄉親的安全是不能等的，因此在縣長楊文科指示下，縣府與公所主動聯手清除。今天開挖的底泥，後續也會跟先前清出的14袋汙泥一起找合格清潔廠商妥善處理。

楊文科說明，今天將清除關西淨水場後方邊坡殘餘汙染土壤，以及業者後方邊坡至潮音禪寺間約60公尺的河川底泥，預計開挖達1米，「挖到沒有汙染底泥為止」，今天可以完成，要徹底讓汙染物質遠離水源地，後續也會向業者追討所有相關清除費用。

關西鎮長陳光彩表示，感謝縣府協助處理，但仍希望縣長重視關西鎮民要求工廠撤離的訴求。北斗里長劉禮浩雖然肯定縣府清除汙泥作為，但他認為現在上游還有工廠未移走，等於汙染源還是存在，若有偷排廢水也不知道，即使被查出，最後也只是罰錢了事，但受害的都是民眾，認為縣府要更有魄力，直接拒絕新設工廠，沿岸工廠也要全部撤遷，這才是根本解決之道。

關西鎮環境守護協會理事長羅功奇則說，雖然清淤可以讓民眾較為安心，但最近午後雷陣雨擾動仍舊有臭味出現在下游如渡船頭橋、南山大橋、長壽橋，今天清淤後，鳳山溪會進行汙泥檢測，也希望這些橋樑位置，也能同步進行檢測。

家住關西的邱姓居民表示，環保局終於願意肩負起清除汙染的責任值得鼓勵，希望縣府能夠如他們所承諾的，協助把鳳山溪納入水質水量保護區。另外，關西鎮被汙染的不只水源，希望縣府還能夠重視關西的空氣汙染，還給關西長壽之鄉的美名。

黃姓居民則表示，如果真的有想要改善，就先把鳳山溪跟牛欄河沿岸的工廠大體檢，而不是只有挖河床，相信颱風一來，關西的河川又會變色跟吐泡泡。

朱振群回應，關西鎮鳳山溪沿岸受到事業廢棄物、水汙法列管的共13家，上周除水汙法列管的5家還沒查完，其他都已查完，基本上廠商都符合法規規範，日後持續加強稽查。