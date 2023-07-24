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告慰父親在天之靈 鍾金源捐贈苗栗消防勘災車及裝備

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天捐贈儀式由縣長鍾東錦代表受贈，接下鍾金源捐贈的災勘車車鑰匙，鍾縣長也頒贈鍾金源感謝狀及紀念品。圖／苗栗縣政府提供
今天捐贈儀式由縣長鍾東錦代表受贈，接下鍾金源捐贈的災勘車車鑰匙，鍾縣長也頒贈鍾金源感謝狀及紀念品。圖／苗栗縣政府提供

國內知名的元和雅醫療機構院長鍾金源，慷慨解囊，捐贈苗栗縣消防局1輛價值208萬元的災情勘查車及1批救災裝備，今天上午在第2消防大隊舉辦捐贈儀式；縣長鍾東錦表示，希望消防大隊善用這輛優質的災勘車，以提升救災戰力，守護鄉親的生命財產安全。

出生在苗栗竹南的鍾金源，是國際知名的整形權威，目前擔任元和雅醫療機構院長，其父鍾登賢是苗縣義消總隊前總幹事，從20歲開始加入義消，默默奉獻消防工作超過一甲子。

鍾金源說，以前每次火災發生時，他父親聽到消防車叮叮叮的聲音，就馬上穿上衣服上消防車一起去救災，還記得曾發生過翻車的事故，但沒有影響祂做為義消，出生入死數千次的職志。因感念父親對消防工作的犧牲奉獻精神，始終心繫苗縣的消防，如今有機會盡一分心力捐贈災勘車，告慰父親在天之靈，同時希望拋磚引玉，能有更多人發揮善心捐贈救災裝備，以協助消防工作更加完善。

消防局指出，鍾登賢先生在民國38年邀集39人，創立了竹南義消分隊，擔任分隊長職務，從20歲開始擔任義消至人生的終點，為地方服務時間長達66年。竹南分隊同仁也分享一個小故事，鍾登賢先生離世前幾天，祂到竹南分隊找大家合影，那天在竹南分隊待了好久，之後沒幾天就離開了一輩子心心念念的消防人生。

今天捐贈儀式由縣長鍾東錦代表受贈，接下鍾金源捐贈的災勘車車鑰匙，鍾縣長也頒贈鍾金源感謝狀及紀念品，接著由鍾東錦啟動災勘車，立委陳超明、縣議員廖秀紅、廖英利、邱毓興、消防局長匡夢麟、警、義消人員等受邀到場觀禮，並合影留念。

元和雅醫療機構院長鍾金源，子承父志，捐贈苗栗縣消防局1輛價值208萬元的災情勘查車及1批救災裝備。圖／苗栗縣政府提供
元和雅醫療機構院長鍾金源，子承父志，捐贈苗栗縣消防局1輛價值208萬元的災情勘查車及1批救災裝備。圖／苗栗縣政府提供
今天捐贈儀式由縣長鍾東錦代表受贈，現場並與受邀觀禮地方人士合影留念。圖／苗栗縣政府提供
今天捐贈儀式由縣長鍾東錦代表受贈，現場並與受邀觀禮地方人士合影留念。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦

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