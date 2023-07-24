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杜蘇芮颱風來襲石門水庫可望滿庫 阿姆坪隧道沖淤啟動
杜蘇芮颱風直奔台灣而來，預估颱風挾帶大風大雨侵襲，石門水庫目前水位達243.9公尺，接近滿水位，水利署北區水資源局今天下午表示，這次颱風來襲，石門水庫有機會滿水位，該局防颱整備嚴陣以待，阿姆坪隧道沖淤池已蓄滿，將適時啟動利用排洪沖淤。
石門水庫水位今天下午約243.9公尺，接近滿水位245公尺僅有1.1公尺，蓄水量達1.95億噸、蓄水率95.3%，北水局預估杜蘇芮颱風雨量，石門水庫可望達到滿庫水位，該局也已協調農水署桃園、石門管理處蓄滿埤塘，並請台水公司完成各淨水場穩定供水整備。
北水局表示，目前該局阿姆坪隧道沖淤池已放滿20萬立方公尺淤泥，可以適時實施排洪沖淤清空，以利下次颱風運用，提升水庫減淤績效，中庄調整池亦已蓄滿，可因應石門水庫高濁度排砂操作，維持供水穩定，颱風期間水庫可能需放水操作，呼籲民眾不要進入河道，及早完成家戶防颱準備，確保生命財產安全。
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