解決竹科塞車噩夢 竹北高鐵直達竹科力行路拚10月完工

新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科第三期工程，全長約1.3公里，可從竹北高鐵特定區直達竹科力行路，預計將於10月完工，屆時車程將減少15到20分鐘，讓竹北直通竹科上下班更便利。

高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程，第一期是竹北興隆路至公道五段（興隆大橋），第二期為公道五至中興路段，第三期的工程全長約1.3公里，總經費高達17億，第三期的工程包含工程與用地費，總工程費17億9411萬元，中央補助13億8261萬元，縣府配合款4億1150萬元，北起新竹縣竹東鎮中興路，往南銜接竹科力行路

該工程未來開通後，將創下的新竹縣交通新里程碑，並串連高鐵新竹車站特定區、新竹生醫園區、二三重都市計畫區、新竹科學園區等區域，帶動區域產業發展，有效改善竹市東區、竹縣竹東和竹北的整體道路系統，前二期工程已分別於104年6月、108年8月完工通車，第三期從109年11月26日施工後，原先預計6月底完工，近期傳出將延到10月。

對此，北區工程處回應，截至7月10日施工進度為92%，中間有耽誤的一些工期，主要是遇到自來水管線、台電管線等管線配合，目前已處理完成，也展延工期，預計將於10月12日完工。