竹北天坑社區鄰房鑑定報告出爐 豐邑建設：安全無虞

日前竹北市公所委託第三方獨立單位全面檢視週遭道路安全，結果出爐為安全無虞、還路於民。豐邑建設執行長劉純芳表示，近日會主動將勝利二路北向車道重鋪，莊敬六街全面刨除重鋪，維護居民出入通行與道路交通的安全。其中勝利一路因還有大型工程車輛進出，路面修復時程會稍微延後。

另外，豐邑協助檢視鄰近社區人行道，莊敬六街跟勝利一路完成。同時6月初即委託台灣省土木技師公會作大有可為的鄰房鑑定，經過一個多月來的現場會勘與數據分析，報告結果表示鄰房安全沒有問題，解除居民的擔憂與疑慮。

豐邑建設說，未來仍會定期提供透地雷達檢測，並請專業技師檢視驗證後，同步回報主管機關縣府及市公所。持續於建案基地周遭路面，進行包括壁體外傾斜管、水位觀測井、沉陷點監測。新建建物設置監測傾度盤，各項監測數據仍會持續回報。而基地地下室搶險持續按計畫施作，讓週遭環境安全穩定，並積極配合縣府一切稽查。

劉純芳再次強調，從事件發生以來，豐邑努力與縣府、公所和社區居民加強良性溝通， 達成共識，規劃各項維護安全行動納入搶險計畫中，希望盡快給基地本身及周邊鄰里社區一個安全便利的環境。