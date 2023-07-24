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台72線苗栗路段施工 7月26日至8月16日兩階段管制交通
公路總局第二工程處苗栗工務段施工，改善台72線9公里至14公里西向車道，26日至8月16日將分兩階段，管制公館、苗栗、頭屋路段交通，工務段提醒用路人注意，屆時改道行駛。
台72線第1階段改善西向15公里至12K公里路面，7月26日上午9點至8月4日下午5點封閉西行車道，車輛可在台72線15公里公館匝道匯出，行駛台6線經國路經苗27之1線玉清橋至台72線12公里頭屋二匝道匯入，繼續往西行駛。
第2階段改善西向12公里至10公里路面，8月9日上午9點至8月16日下午5點封閉西行車道，車輛可在12公里頭屋二匝道匯出，行駛台6線經國路右轉台13線頭屋大橋至台72線10公里頭屋一匝道匯入，繼續往西行駛。
苗栗工務段提醒用路人注意，施工封閉期間遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢公路總局網站https://www.thb.gov.tw/，及智慧化省道即時資訊服務網https://168.thb.gov.tw/。
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