台72線苗栗路段施工 7月26日至8月16日兩階段管制交通

公路總局第二工程處苗栗工務段施工，改善台72線9公里至14公里西向車道，26日至8月16日將分兩階段，管制公館、苗栗、頭屋路段交通，工務段提醒用路人注意，屆時改道行駛。

台72線第1階段改善西向15公里至12K公里路面，7月26日上午9點至8月4日下午5點封閉西行車道，車輛可在台72線15公里公館匝道匯出，行駛台6線經國路經苗27之1線玉清橋至台72線12公里頭屋二匝道匯入，繼續往西行駛。

第2階段改善西向12公里至10公里路面，8月9日上午9點至8月16日下午5點封閉西行車道，車輛可在12公里頭屋二匝道匯出，行駛台6線經國路右轉台13線頭屋大橋至台72線10公里頭屋一匝道匯入，繼續往西行駛。