快搶！新竹職工免費攀岩班限25人 今中午開放網路報名

教育部體育署運動i臺灣計畫各項課程活動陸續展開，由新竹縣政府及新竹縣體育會主辦、新竹縣體育會攀岩委員會承辦的職工攀岩健身班，今天中午12點開放線上報名，共招收25名職工，歡迎對攀岩有興趣並任職於新竹縣市的職工報名。

新竹縣體育會攀岩委員會表示，112年度免費攀岩健身班自112年8月5日至9月24日，每周六、日晚上7點到8點半，共8週、16次活動，合計24小時，於竹北iClimb風城攀岩勝利館舉行。

攀岩運動分為上攀及抱石兩項，國際賽賽制通常為上攀(難度賽)、抱石及速度賽三項總成績計算。這次開辦的職工攀岩健身班可同時體驗抱石及上攀兩種不同的攀岩運動。

而今年的健身班移師到剛開幕的iClimb風城攀岩勝利館，這邊是新竹縣市場地最大的專業抱石館，課程將帶領學員體驗上攀牆，也有多樣性的抱石路線，讓學員感受抱石的精隨，並學習更多攀岩技巧。

新竹縣體育會攀岩委員會指出，職工攀岩健身班活動內容包含：攀岩簡介及裝備使用、攀岩輔助制動確保器操作、抱石及上攀技巧，以及大量的攀登路線練習，希望引領參與職工熟悉攀岩並養成固定運動的習慣。攀岩健身班全程免費，需自備個人裝備，無裝備者可申請租借。為確保報名的職工確實達成運動目的，報名時將酌收保證金，達90%以上出席率者將全額退還。

報名請上竹縣體育會攀岩委員會官網：www.iclimb.com.tw/org；或iClimb風城攀岩勝利館粉絲團。承辦單位將於7月26日前公告錄取名單。