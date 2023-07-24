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楊文科帶隊開挖鳳山溪底泥 汙泥將保存交給檢方當證據

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天上午帶隊與關西鎮公所聯手清除鳳山溪底泥，未來將向業者追討清除費用，並將汙泥當作證據交由檢方。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天上午帶隊與關西鎮公所聯手清除鳳山溪底泥，未來將向業者追討清除費用，並將汙泥當作證據交由檢方。記者黃羿馨／攝影

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間遭艾斯巴達公司廢水汙染，新竹縣環保局重罰業者960萬6000元。新竹縣長楊文科今天上午帶隊與關西鎮公所聯手清除鳳山溪底泥，未來將向業者追討清除費用，並將汙泥當作證據交由檢方。楊文科強調，已建議中央在該處設置水質水量保護區，未來新設工廠也會加強審核，縣府也會繼續保障合法、打擊非法。

新竹縣環保局6月12日事發當天查出艾斯巴達違法貯存的廢液流入鳳山溪中，環保局立即動員人力緊急清汙，並報請新竹地檢署偵辦，事後也開罰艾斯巴達960萬6000元，並發文要求業者盡速清除廠內已貼上封條的16桶廢液桶，以及轉租廠房的明泰光電，兩業者須盡速清除廠區後方邊坡及鳳山溪沿岸汙染物，但至今均無作為。

由於溪底沉澱的汙染物尚未清除，每逢太陽曝曬就會揮發惡臭，居民也憂心吸入這些氣體對身體有毒害，且每逢大雨，溪底及岸邊的廢土又會再度被攪動，滲出不明物質，為了讓徹底根除汙染源，楊文科今天上午與關西鎮公所共同清除溪底汙泥，盼盡快恢復過去關西的好山好水。

楊文科說，艾斯巴達留下的廢溶液和汙泥，每逢大風都會聞到臭味，今天雖然上游水很大，但縣府還是按照既定計畫清淤，縣府與鎮公所負責清淤的範圍是上游，下游部分交由二河局來清除，開挖深度至少達1米深，直到挖到沒有汙染底泥為止，至於開挖的汙泥，也會當作證據交給檢方採證。

楊文科說，關西鎮長遠水汙染的問題，要靠大家一起來努力解決，縣府也做了補強的措施，包含在自來水取水口加設監測儀器，確保自來水進到關西淨水場是符合乾淨的水質。

楊文科說，艾斯巴達留下的廢溶液和汙泥，每逢大風都會聞到臭味，今天雖然上游水很大，但縣府還是按照既定計畫清淤。記者黃羿馨／攝影
楊文科說，艾斯巴達留下的廢溶液和汙泥，每逢大風都會聞到臭味，今天雖然上游水很大，但縣府還是按照既定計畫清淤。記者黃羿馨／攝影
縣府與鎮公所負責清淤的範圍是上游，下游部分交由二河局來清除，開挖深度至少達1米深，直到挖到沒有汙染底泥為止。記者黃羿馨／攝影
縣府與鎮公所負責清淤的範圍是上游，下游部分交由二河局來清除，開挖深度至少達1米深，直到挖到沒有汙染底泥為止。記者黃羿馨／攝影

新竹 楊文科 水質

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