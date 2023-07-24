苗栗列管閒置工廠 擇期稽查

苗栗縣政府擔心閒置廠房違法堆置廢棄物，恐成環保死角並威脅公共安全，上周啟動跨局處計畫，先列管49家閒置工廠加以整頓，將通知建物所有權人勿自行或租予他人存放堆置廢棄物或易燃物品，並擇期展開聯合稽查。

縣長鍾東錦認為，閒置廠房易成環保死角，縣內近半年也發生數件工廠堆置廢棄物火災，有威脅公眾安全、影響景觀之虞，因此指示工商發展處主導，啟動「苗栗縣閒置廢棄廠房妨礙景觀及有效運用計畫」。

工商發展處指出，縣府第一波盤點近2年曾辦理工廠登記，歇業至今或經公告廢止的閒置廢棄廠房，全縣共49家，已函文通知建物所有權人將擇期聯合稽查；另由環保局、消防局查察違反環保、消防法令，稅務局擬訂閒置廠房及廠地加徵地價稅及房屋稅率，工商發展處也負責違反建築法令部分，並輔導租售廠房活化利用，提供招商廠地媒介，多管齊下解決閒置廠房問題。

頭屋鄉一家歇業紙廠遭列管，業者2021年11月歇業，廠內尚有漿紙汙泥未妥善處理，環保局今年3月稽查發現，廠區堆置非法收受營建混合廢棄物2000噸以上，5月再接獲地方人士陳情，發現工廠滲流出橘黃色汙水。

環保局今年6月間依非法堆置廢棄物、未有效截流廢水設施，裁處劉姓、吳姓行為人30萬元罰鍰，陳姓地主並提具露天堆置廢棄物處置計畫書審查；檢警介入偵辦，檢察官偵訊後，依違反廢棄物清理法罪嫌，處分陳姓地主限制住居，劉姓、吳姓行為人分別15萬元、10萬元交保候傳。