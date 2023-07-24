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桃園「大後站計畫」 拚車站經濟

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園火車站後站多為移工商店，市府都發局研擬「大後站計畫」推動住宅區變更為商業區。本報資料照片
桃園火車站後站多為移工商店，市府都發局研擬「大後站計畫」推動住宅區變更為商業區。本報資料照片

桃園火車站前後站市容差異大，前站是百貨林立的精華商圈，後站多為移工商店。距離鐵路地下化通車剩7年，地方疾呼翻轉後站，促進人潮回流。市府都發局已研擬「大後站計畫」，包括工業區轉型變更、長期閒置的台銀土地活化等，目前都在內政部審議中，針對未來鐵路地下化騰空土地也有「大中軸計畫」，盼串連周邊車站成為桃園人本綠廊。

台鐵桃園站每日通勤量僅次台北站，桃園站前現有遠東百貨、新光三越、統領百貨聚集，長期為桃園市區精華商圈，反觀站後因鐵路阻隔，顯得冷清，大片住宅區土地至今也未開發。桃園鐵路地下化計畫2020年獲行政院核定後，目前執行進度達26.09％，未來都市縫合、道路相通，地方期待後站加速發展。

都發局副局長歐政一指出，桃園後站大部分土地為台銀所有，除道路、公園等公共設施，其餘都是住宅區，現多聚集東南亞傳統料理與雜貨商家，雖成地方特色，不過鐵路地下化後路廊騰空，車站周邊想要有更高強度的商業發展，土地使用勢必轉型。

歐政一表示，市府已研擬「大後站計畫」，3大重點包括台銀土地轉型、閒置工業區土地活化及促進住宅區都市更新；住宅區土地未來變更為商業區後，不僅可發揮更強的商業機能，也可規畫停車場或轉運站，解決周邊交通需求。

都發局也正盤點車站周邊資源，提出「大中軸計畫」， 未來鐵路地下化騰空土地將推動轉型，重新定位沿線工業區轉型及園道定位，擴大鐵路地下化效益，並打造人本綠廊。

議員李光達表示，新北市結合車站開發，讓新板特區脫胎換骨，桃園市府也應積極啟動站體周邊都市再生計畫。

議員凌濤說，期盼「大後站計畫」能提出更多具體期程與規畫，振興前後站商圈經濟，特別是後站有濃厚的國際多元文化特色，搭配騰空綠廊設計，是桃園可發展區域觀光的方向之一。

桃園 鐵路地下化

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