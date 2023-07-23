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小鎮醫師大作戰 苑裡李綜合要掃除苑裡肝不好的惡名

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡李綜合配合肝病防治學術基金會，今天辦理「今年超了沒」活動，共篩檢223人。圖／苑裡李合醫院提供
苗栗縣苑裡李綜合配合肝病防治學術基金會，今天辦理「今年超了沒」活動，共篩檢223人。圖／苑裡李合醫院提供

苗栗縣苑裡鎮過去是C肝重災區，苑裡李綜合醫院董事長李順安立志掃除惡名，展開大作戰，今天配合肝病防治學術基金會辦理篩檢223人，5年來累積逾2萬人，治癒650人。

肝基會結合全台24家醫療院所，今天辦理「今年超了沒」免費腹部超音波篩檢活動，剛好是苑裡李綜合醫院44周年院慶，醫院今年持續響應，動員30名醫護及工作人員，昨天篩檢223人，累積篩檢逾2萬人，治癒650人，對一個小鎮醫院相當不容易，李順安去年還應邀至肝基會發表成果。

陳姓鎮民說，常聽到醫院宣導肝病衛教，因此自己很重視，去年也有篩檢，今年遵照醫師的指示定期檢查；另名徐姓鎮民則表示，家族曾經有人罹患肝癌，所以他特別重視肝的防治，都會定期追蹤檢查，畢竟早發現早治療，也會提高治癒率。

衛生福利部國家消除C肝辦公室5年前公告苑裡鎮是最高的第7級風險，李順安有使命感，醫院除了每年響應「全島一肝」的活動，平常也走入社區宣導肝病防治的重要性，進行B肝、C肝檢查，希望掃除苑裡是C肝重鎮的惡名。

李順安說，苗栗有醫療資源不足之議，醫院今年初與台中榮總策略聯盟，聘請榮總專科醫師駐診，配合縣政府醫療政策，持續推動更好的醫療資源及就醫品質，下個月起擴大與台中榮總合作，加入泌尿科、肝膽腸胃科等專科，守護親鄉健康。

苑裡李綜合醫院院長許明賢指出，肝是沉默的器官，不少病患發現肝異常時，皆是癌症末期，建議40歲以上民眾每年一次超音波檢查，B、C型肝炎帶原者，應定期就醫，抽血檢查追蹤，且每半年一次腹部超音波檢查。

苗栗縣苑裡李綜合醫院董事長李順安立志掃除惡名，展開保肝大作戰。圖／苑裡李合醫院提供
苗栗縣苑裡李綜合醫院董事長李順安立志掃除惡名，展開保肝大作戰。圖／苑裡李合醫院提供
苗栗縣苑裡李綜合配合肝病防治學術基金會，今天辦理「今年超了沒」活動，共篩檢223人。圖／苑裡李合醫院提供
苗栗縣苑裡李綜合配合肝病防治學術基金會，今天辦理「今年超了沒」活動，共篩檢223人。圖／苑裡李合醫院提供

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