大暑好熱想來冰涼手搖飲 營養師親授健康喝飲品攻略

今天是「大暑」，也是24節氣中最熱的一天，讓人忍不住來杯冰涼的手搖飲，黃姓業者指出，因高溫影響，飲品的需求量也來到暑期高峰，無論是現場客或外送，各類飲品都有一定成長，6月底跟7月初約成長了25%。營養師顏元瀅表示，飲料的功能是要讓我們好好享受滋味，而不是以解渴為目的，放慢喝飲料的速度，多喝水、充足的水分也可減少衝動飲食。

顏元瀅指出，最近好多人都反應「喝飲料很容易胖不敢喝，手搖飲店林立，忍耐得好辛苦」，其實只要掌握幾個原則，用正念飲食的心態養成好習慣，適量的喝飲料既可以滿足慾望又不用過度擔心對身體造成影響。

顏元瀅表示，首先還是要以喝水為主，水是代謝流動的基礎，現在正是大量流汗的季節，脫水、體溫升高的的過程，身體都會驅使去找含水量高的食物來補充及降溫，例如剉冰、水果、手搖杯，充足的水分減少飲食衝動的機會。日常基礎喝水量應為體重乘以30至35c.c.，如果運動或大量流汗，每小時至少再多補充300至500c.c.水量。

若真的很想喝飲料怎麼辦？顏元瀅說，無論有糖、無糖，飲料的功能是要讓我們好好享受滋味，而不是以解渴為目的，放慢喝飲料的速度，品嘗茶、水果、加料的原始風味。喝飲料之餘也要多喝水，因水分有校正味覺的功能，不知不覺改善飲料越喝越甜的習慣，又能保持暢通的流汗、排尿等將廢棄物新陳代謝排出路徑。