新竹市府推出1959動保專線 24小時救援不間斷
為提升動物福祉、打造友善毛孩環境，新竹市政府指出，已開通1959動物保護專線窗口，並委託專業廠商24小時受理動保案件通報與執行，有效簡化作業流程，今年至今已受理超過750件，平均每月約有100通電話通報，顯示民眾對動保案件通報具有高度需求，歡迎市民持續善用1959動保專線通報，攜手將新竹市打造為友善動物城市。
新竹市政府產發處表示，新竹市長高虹安曾獲立院動法盟評鑑動保優秀立委，重視動物保護相關議題，目前已完成中央1959動物保護專線24小時通報窗口設置與即時處理機制，讓動物救援通報處理更即時有效，並提出加強源頭管理，推廣寵物登記，且嚴格執法查緝非法動物繁殖場。另也規畫「動物友善認證標章」制度，推動新建寵物公園，4年內以1區1寵物公園為目標，積極落實動物保護政見。
動保所長楊家民表示，以往民眾若有動保問題只能撥打負責單位電話，在夜間或假日時更是求助無門，導致民眾時常撥打119請消防員協助動物緊急救援，但此舉也有可能耽誤更重要的消防救護勤務，同時也增加消防局工作負荷。而1959動保專線即是透過中央整合全國動保機關專線，藉由專一管道讓民眾通報動保案件時更加簡便，工作執行上也更有效率。
從事動物救援人員分享，某次接獲民眾通報在兩座民宅間聽到小浪貓受困叫聲，動物救援人員到場時發現房子間縫隙已被鐵皮封死，經多次嘗試由屋頂救援仍未成功，且小貓因緊張而受困至更深處，屋主得知後索性將鐵皮圍牆破壞鑿出貓洞，待人員暫時退出後小浪貓果然放下戒心順利自行脫困，並齊聲向屋主道謝，而此案亦是政府與民間協力完成的重要救援任務。
動保所說，民眾若發現動物亟需緊急救援、人犬衝突案件或飼主有不當飼養寵物情形，或是民眾有傷害虐待動物，甚至業者有非法繁殖或販售動物等違反動保法檢舉案件，皆可通報1959動保專線，將有專人24小時受理。此外，有關動保業務諮詢，例如辦理寵物登記、申請犬貓絕育補助等相關業務，同樣可以利用1959專線進行洽詢，目前通話採使用者付費，建議民眾若非緊急事件，可於上班時間電洽新竹市動保所03-5368329，讓動保案件處理更有效率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言