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歇業紙廠堆置逾2千噸廢棄物 苗栗第一波列管49家稽查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉一家歇業紙廠涉嫌堆置逾2000噸廢棄物，檢警及環保單位依違反廢棄物清理法查處。圖／苗栗縣政府環保局提供
苗栗縣頭屋鄉一家歇業紙廠涉嫌堆置逾2000噸廢棄物，檢警及環保單位依違反廢棄物清理法查處。圖／苗栗縣政府環保局提供

苗栗縣頭屋鄉一家歇業紙廠今年3月間遭查獲，廠區涉嫌堆置逾2000噸廢棄物，縣府第一波列管49家閒置工廠，啟動跨局處聯合稽查並輔導，希望整頓類似的環保死角，並活化空置廠房。

頭屋鄉一家紙廠2021年11月歇業，廠內尚有漿紙汙泥未妥善處理，縣府環保局又於今年3月稽查發現，廠區堆置非法收受營建混合廢棄物2000噸以上，5月間再接獲地方人士陳情，發現工廠滲流出橘黃色汙水。

環保局今年6月間依非法堆置廢棄物、未有效截流廢水設施，裁處劉姓、吳姓行為人30萬元罰鍰，陳姓地主並提具露天堆置廢棄物處置計畫書審查，檢警並介入偵辦，檢察官偵訊後，依違反廢棄物清理法罪嫌，處分陳姓地主限制住居，劉姓、吳姓分別15萬元、10萬元交保候傳。

縣長鍾東錦認為類似頭屋鄉歇業紙廠，廠房沒有租或賣，閒置容易成了環保死角，縣內近半年也發生數件工廠堆置廢棄物火災，威脅公眾安全、影響景觀之虞，指示工商發展處主導，啟動「苗栗縣閒置廢棄廠房妨礙景觀及有效運用計畫」。

工商發展處指出，縣府第一波盤點近2年曾經辦理工廠登記，歇業至今或經公告廢止的閒置廢棄廠房，包括頭屋這家歇業紙廠，全縣共有49家，縣府函文通知建物所有權人，切勿自行或租予他人存放堆置廢棄物或易燃物品，縣府將擇期聯合稽查。

環保局、消防局將查察違反環保、消防法令，稅務局擬訂閒置廠房及廠地加徵地價稅及房屋稅率，工商發展處查察違反建築法令，並輔導租售廠房活化利用，提供招商廠地媒介，多管齊下解決閒置廠房問題。

苗栗縣頭屋鄉一家歇業紙廠涉嫌堆置逾2000噸廢棄物，檢警及環保單位依違反廢棄物清理法查處。圖／苗栗縣政府環保局提供
苗栗縣頭屋鄉一家歇業紙廠涉嫌堆置逾2000噸廢棄物，檢警及環保單位依違反廢棄物清理法查處。圖／苗栗縣政府環保局提供
苗栗縣頭屋鄉一家歇業紙廠涉嫌堆置逾2000噸廢棄物，檢警及環保單位依違反廢棄物清理法查處。圖／苗栗縣政府環保局提供
苗栗縣頭屋鄉一家歇業紙廠涉嫌堆置逾2000噸廢棄物，檢警及環保單位依違反廢棄物清理法查處。圖／苗栗縣政府環保局提供

廢棄物 鍾東錦 建築

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