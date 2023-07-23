當選無效官司獲勝 鍾東錦這樣說了

苗栗縣長鍾東錦日前在一審當選無效之訴獲勝，他在個人臉書認為司法初步還他公道，期望能在未來任期做出成績；也期盼下一任的台灣領袖，有足夠的智慧，針對國稅高的苗栗縣，在財政收支畫分法應合理分配，解決苗栗縣的財政問題。

苗栗地方法院21日判決駁回檢方對鍾東錦所提起當選無效之訴，鍾在臉書表示，司法初步還他公道，但這些日子來受到的莫須有指控以，及名譽上的損失，已經無法修復，這是台灣政治環境下過度扭曲的結果，為苗栗，他選擇不去爭執，但希望這些事情不會發生在人民身上。

「先是縣民，後是家人；先是縣政，再談個人，我的毀譽人民自有公斷，我的努力，期望能在未來任期做出成績。」鍾東錦說，上任以來他最牽掛的，就是苗栗財政問題，長久以來的財政困境，讓苗栗明明是個科技新都，但卻不能享有跟一線城市應有的福利，他很不服氣。

至於財政問題，鍾東錦接棒前縣長徐耀昌，念茲在茲財政收支畫分法對苗栗縣明顯不公，他提及苗栗縣近年來招商引資，創造高額稅收成長，如以財力分級第五級縣市比較，統計2006年至2021年國稅稅收，苗栗縣3550億元，僅獲配48%，中央統籌分配稅款及一般性補助款1721億元；反觀嘉義縣國稅802億元、屏東縣國税2228億元，獲配比竟是258.8%、137.7%，都遠遠高苗栗縣分配比率。

他說，苗栗縣目前負債300多億元，積欠基金200多億元，還有約570億元的債務，影響縣政運作與建設，苗栗作為台灣中心的最佳中繼站，無論是在商業發展，或是國際觀光上，都有著龐大的潛力，他期望下一任的台灣領袖應有足夠的智慧，為苗栗所受的解套，根本性的協助苗栗解決財政問題。