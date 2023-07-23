鄉親鄉情／姜宏達 照顧新竹香山弱勢學童

牧師姜宏達曾經歷重大車禍面臨人生低潮，因緣際會前往新竹市香山區榮光教會傳道，並承接1919救助協會的新竹據點；他在家訪過程中看見許多孩子礙於家貧，無法接受完善教育與照顧，2015年開辦課後照顧輔導班，打造「香山孩子們的祕密基地」陪伴40多名弱勢學童，完全免費。

姜宏達回憶自己在1993年發生車禍，臥床與復原期間對人生感到絕望，所幸遇上香山區山地教會（後更名為牛埔教會）牧師陳亞平關懷、鼓勵，讓他重新燃起希望，也決定進入神職領域服侍。

姜宏達家訪時看見弱勢學童受限家境的困境，先自掏腰包替孩子提供文具與餐食，後續有感服務的家庭越來越多，2015年起擴大辦理「香山孩子們的祕密基地」，提供課業輔導、品格及體驗教育等課程，協助弱勢學童強化課業，也能認知自身的寶貴與獨特。

最讓姜宏達印象深刻的是，1名單親父親車禍受傷無法工作，導致3名年幼子女無人照顧，他獲悉後除了協助申請急難救助資源，也成為孩子們的臨時保母，接送上下課與照顧用餐；這3名原被老師視為有偏差行為的孩子逐漸懂事，還主動到教會幫助同儕，讓他更想義無反顧照顧這些孩子。