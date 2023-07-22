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竹市「風城藝術節」戶外公演吸2千人欣賞 8月還有3場

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
風城藝術節今晚上演故事工廠「3個諸葛亮」，吸引2000多人欣賞。圖／竹市府提供
風城藝術節今晚上演故事工廠「3個諸葛亮」，吸引2000多人欣賞。圖／竹市府提供

新竹市政府暑假推出「2023風城藝術節-戲遊記」系列戶外公演第二場次今晚在孔廟廣場登場，由故事工廠演出「3個諸葛亮」，吸引逾2000人到場看戲、同樂。市府預告8月還有3場表演，下一場次為8月5日由台灣特技團前進普天宮帶來「島藝·陣魂曲」，邀請民眾共襄盛舉。

「風城藝術節-戲遊記」系列戶外公演今晚還邀來擁有13萬粉絲的音樂型網紅「我是江老師」擔任開場主持人炒熱氣氛。市長高虹安也到場與親子同樂、進行有獎徵答，現場氣氛熱絡，立委鄭正鈐、邱顯智也參與。

高虹安表示，竹市為全國0至14歲人口比例最高的城市，市府重視兒童福利與權益，特別安排在暑假周末夜晚，邀請各大劇團到竹市戶外公演，歡迎親子在暑假期間走出戶外欣賞免費藝文演出，提升藝文視野。

高虹安表示，故事工廠在林佳鋒執行長帶領下，演出了許多原創故事舞台劇，並透露自己也曾客串過故事工廠「我們與惡的距離」舞台劇「立法委員」一角，非常高興能夠邀請故事工廠首度在風城藝術節演出。

社會處長黃佳婷表示，今晚故事工廠帶來「3個諸葛亮」，3名說書人為故事主角，以法院開庭、新聞播報、光影秀、默劇及雙簧等表演方式，搭配4大愛情傳說「嫦娥奔月」、「牛郎織女」、「梁祝」及「白蛇傳」等故事，帶給觀眾歡笑、淚水與感動。

今天風城藝術節也特別結合「起風」社福宣導市集活動，邀集13家公私協力單位擺攤，並結合闖關活動，向民眾宣導包含親子館、托育媒合服務、定點臨托、兒童及少年福利、婦女福利服務、身心障礙者福利及社福中心等各類社會福利內容。

市府說明，風城藝術節在8月還有3場次藝文表演，也有集章換冰棒兌換券活動，只要累積任2場次戳章，即可兌換限量冰棒券，歡迎大家呼朋引伴，共享充滿藝術魅力夜晚。相關演出資訊請上新竹市文化局官網查詢。

新竹市長高虹安（中）與故事工廠執行長林佳鋒（左）、網紅「我是江老師」（右）合影。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安（中）與故事工廠執行長林佳鋒（左）、網紅「我是江老師」（右）合影。圖／竹市府提供
風城藝術節今晚上演故事工廠「3個諸葛亮」，吸引2000多人欣賞。圖／竹市府提供
風城藝術節今晚上演故事工廠「3個諸葛亮」，吸引2000多人欣賞。圖／竹市府提供

藝術節 高虹安 親子 新竹

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