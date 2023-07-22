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竹市慢壘比賽球見高虹安落款 議員籲快改善棒球場

中央社／ 新竹市22日電

綠黨新竹市議員劉崇顯今天出席新竹市長盃慢速壘球賽時，發現球上有市長高虹安落款，認為市長若重視棒壘球發展，應儘速修復新竹棒球場。

新竹市112年市長盃慢速壘球錦標賽今天上午在新竹市左岸壘球場舉行。劉崇顯在臉書（Facebook）發文表示，他出席開球儀式擔任打者，有球友向他反應今天比賽球上有高虹安落款，讓他跟球友露出「尷尬又不失禮貌的微笑」，因為他打過幾次市長盃，今天首次看到。

劉崇顯指出，中華職棒用球過去也有中華職棒大聯盟會長簽名落款，時常被球迷詬病，現任會長蔡其昌上任後取消用球落款，讓撿到界外球的人，得以收藏1顆更純粹的棒球，這項改變也獲得許多肯定。

劉崇顯表示，新竹市府過去也有建立公共建設不落款的風氣，如果高虹安想要展現對棒壘球的熱情，不如儘快落實新竹棒球場改善工程，讓球迷早日入場為職棒吶喊，才會獲得更多肯定。

高虹安 蔡其昌 新竹

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