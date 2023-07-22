竹市慢壘比賽球見高虹安落款 議員籲快改善棒球場
綠黨新竹市議員劉崇顯今天出席新竹市長盃慢速壘球賽時，發現球上有市長高虹安落款，認為市長若重視棒壘球發展，應儘速修復新竹棒球場。
新竹市112年市長盃慢速壘球錦標賽今天上午在新竹市左岸壘球場舉行。劉崇顯在臉書（Facebook）發文表示，他出席開球儀式擔任打者，有球友向他反應今天比賽球上有高虹安落款，讓他跟球友露出「尷尬又不失禮貌的微笑」，因為他打過幾次市長盃，今天首次看到。
劉崇顯指出，中華職棒用球過去也有中華職棒大聯盟會長簽名落款，時常被球迷詬病，現任會長蔡其昌上任後取消用球落款，讓撿到界外球的人，得以收藏1顆更純粹的棒球，這項改變也獲得許多肯定。
劉崇顯表示，新竹市府過去也有建立公共建設不落款的風氣，如果高虹安想要展現對棒壘球的熱情，不如儘快落實新竹棒球場改善工程，讓球迷早日入場為職棒吶喊，才會獲得更多肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言