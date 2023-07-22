部桃新屋分院擴建第二醫療大樓滿足量能 衛福部審查中

部立桃園醫院新屋分院今舉行20周年院慶活動，行政院副院長鄭文燦、衛福部醫福會副執行長楊南屏等人皆到場慶賀，鄭文燦表示，新屋分院對於桃園沿海居民醫療持續守護，20年來設備也不斷更新。而新屋分院擴建第二醫療大樓，目前規畫設計已送至衛福部審議，後續再交由行政院核定編列預算。

鄭文燦今致詞表示，新屋分院歷經20年有很大轉變，購置許多設備，包含電腦斷層掃描、核磁造影、高壓氧、乳房攝影等儀器，包含在一般醫學中心都有的設備，雖然新屋是分院，但實際上規模、預算、服務量能都超過其他衛福部偏鄉醫院。

鄭文燦說，觀音、新屋這邊是醫療資源相對缺乏，地區性醫院或診所較少，新屋分院負擔責任重。

新屋分院長鄭明德指出，隨著人口老化，新屋分院量能逐漸滿載，現有157床病床急手術房已快無法支應，為了醫院長久經營規畫，才會要興建第二醫療大樓。

鄭明德說，為滿足急重症量能，第二醫療大樓規畫設有急重症、急診、門診、手術房及病房，並設有300床病床，大樓位置位於新福路及三民路交叉口，土地已於去年底取得。

鄭明德表示，目前衛福部正審議興建計畫並再作後續修改，若沒問題將再送往行政院並根據內容編列預算後興建，經費初估30億元。

鄭文燦說，不僅新屋分院要擴建第二醫療大樓，現還在觀音大坡腳營區要建200床居住型長照中心，由營建署代辦。鄭明德表示，觀音居住型長照居住型長照中心未來也將由部桃總院及分院一同管理。