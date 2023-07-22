部桃新屋分院擴建第二醫療大樓滿足量能 衛福部審查中
部立桃園醫院新屋分院今舉行20周年院慶活動，行政院副院長鄭文燦、衛福部醫福會副執行長楊南屏等人皆到場慶賀，鄭文燦表示，新屋分院對於桃園沿海居民醫療持續守護，20年來設備也不斷更新。而新屋分院擴建第二醫療大樓，目前規畫設計已送至衛福部審議，後續再交由行政院核定編列預算。
鄭文燦今致詞表示，新屋分院歷經20年有很大轉變，購置許多設備，包含電腦斷層掃描、核磁造影、高壓氧、乳房攝影等儀器，包含在一般醫學中心都有的設備，雖然新屋是分院，但實際上規模、預算、服務量能都超過其他衛福部偏鄉醫院。
鄭文燦說，觀音、新屋這邊是醫療資源相對缺乏，地區性醫院或診所較少，新屋分院負擔責任重。
新屋分院長鄭明德指出，隨著人口老化，新屋分院量能逐漸滿載，現有157床病床急手術房已快無法支應，為了醫院長久經營規畫，才會要興建第二醫療大樓。
鄭明德說，為滿足急重症量能，第二醫療大樓規畫設有急重症、急診、門診、手術房及病房，並設有300床病床，大樓位置位於新福路及三民路交叉口，土地已於去年底取得。
鄭明德表示，目前衛福部正審議興建計畫並再作後續修改，若沒問題將再送往行政院並根據內容編列預算後興建，經費初估30億元。
鄭文燦說，不僅新屋分院要擴建第二醫療大樓，現還在觀音大坡腳營區要建200床居住型長照中心，由營建署代辦。鄭明德表示，觀音居住型長照居住型長照中心未來也將由部桃總院及分院一同管理。
桃園市衛生局長劉宜廉說，新屋分院現有做桃園市長張善政推行的低劑量電腦斷層，服務廣泛，而分院要擴建醫療大樓，需要中央跟地方攜手合作，經費初估高達30億，盼行政院協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言