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新竹縣總圖進度超前上梁 最慢後年裝潢完工啟用

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣總圖進度超前，今天舉行上梁典禮，預計2025年啟用。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣總圖進度超前，今天舉行上梁典禮，預計2025年啟用。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣立總圖書館新建工程今天舉行上梁儀式，象徵總圖主體結構完成，去年動工以來工程進度超前，預計明年進入內部裝潢階段，最慢後年就會啟用。縣長楊文科盼竹縣總圖能成為百年的文化場所，一座森林城市中的圖書館。

新竹縣文化局長李安妤表示，總圖基地位於自強三路及文興路，結合周邊東興圳綠帶，扮演公共圖書館中心角色，也是地方創生基地與知識中心、資源媒合平台及休閒社交場所。

李安妤說明，新竹縣總圖建物為地下2層、地上4層結構，規畫可容納館藏量50萬冊圖書及資料，內部空間包括資訊共享區、樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區等，目標是讓孩子有一處優質的閱讀場域，並提供多元學習、地方創生的基地，建立多元族群共享的自學及共學平台。

新竹縣總圖去年2月動工以來，工程進度順利，雖過去計畫階段曾遭遇疫情缺工缺料困境，不過新竹縣府積極爭取教育部補助並自籌款項，歷經規畫設計和廣納各界意見，發包動工後進度已經超前，僅花1年多就完成主體結構。

國家圖書館長曾淑賢，在各縣市的圖書館興建工程中，新竹縣總圖的進度是最快的，有賴新竹縣府對圖書館資源的重視，新竹縣的購書經費更從300萬元，暴增10倍，達3000萬元，可見新竹縣培養民眾閱讀風氣的決心。

楊文科表示，新竹縣以文化、科技、智慧城為願景，在111年度教育部台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告榮獲40萬人口以上縣市「111年整體閱讀力表現績優城市」第1名，以及閱讀力表現績優城市「民眾每人資源投入經費」縣市組第1名，展現新竹縣豐厚閱讀軟實力。

文化局指出，為了替總圖妝點藝術氛圍，文化局也規畫今年底啟動總圖公共藝術設置徵選計畫，連結東興圳水圳公園，期盼以地方創生及知識中心概念，融入科技思維與地景環境，讓總圖成為縣民最優質的親子共享休憩藝文場域。

新竹縣總圖進度超前，今天舉行上梁典禮，預計2025年啟用。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣總圖進度超前，今天舉行上梁典禮，預計2025年啟用。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科在金梁上簽名留念，祈願總圖工程順利完工。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科在金梁上簽名留念，祈願總圖工程順利完工。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 圖書館 文化局 楊文科

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