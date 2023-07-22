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醫學中心難落腳 苗栗爭取新設、擴建4家醫院優化醫療

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭紀念醫院與中國醫藥大學合作策略聯盟，陸續已引進54名優秀專科醫師加入陣容。聯合報資料照片
為恭紀念醫院與中國醫藥大學合作策略聯盟，陸續已引進54名優秀專科醫師加入陣容。聯合報資料照片

苗栗縣民多年來期盼有醫學中心落腳，但以縣內人口等條件，現階段難以實現，苗栗縣衛生局提出多項規畫盼加強升醫療服務品質，強調5年內將有2家醫院新設，為恭醫院及苗栗醫院也將擴院，另外為恭、苑裡李綜合已分別與醫學中心策略聯盟轉型，將雙醫學中心資源引進縣內，發展縣內「北中國、南中榮」的醫療服務品質。

最近有民調顯示苗栗縣民憂心的縣政發展問題，醫療環境居首，高達63.85％，縣民多年來一直盼醫學中心進駐，解決急重症患者奔波外地就醫之苦，但在遠雄健康醫療園區計畫破局後，爭設醫學中心夢想一時已無法圓夢。

苗栗縣衛生局指出，為提升縣內醫療服務，衛生局每年持續輔導醫院向中央爭取超過1.4億元，包括醫學中心支援、重度級急救責任醫院輔導、兒科急診及周產期照護等計畫，已有20位急重症醫療專科醫師在三個醫療次區域提供緊急醫療服務。

另外，苗北地區為恭醫院擴床及創新轉型，規畫增加急性一般床71床，已取得衛福部原則同意，為恭與中國醫藥大學合作策略聯盟，陸續已引進54名優秀專科醫師加入陣容，朝心、腦、急重症發展，在海線苑裡李綜合醫院攜手台中榮總優化偏鄉醫療，苗北、海線次區已朝「北中國、南中榮」雙醫學中心資源進駐的方向邁進。

衛生局表示，未來5年將新設2家醫院，其中以區域教學醫院為目標的竹南醫院預定今年12月動土，在公館鄉規畫設立的大川醫院將發展長期醫療照護；另外部立苗栗醫院辦理擴建急重症醫療大樓、放腫大樓，增加急性一般床135床，為恭醫院擴床71床。建院及擴院後，全縣醫師數將由579人增至654人，大幅提升13.5%，每萬人病床數由26.72提升至40.29床，大幅提升50%，總計增加736床急性一般病床，提升後縣內每萬人病床數大於全國31.44床，未來並將從區域教學醫院、急重症醫療資源，優化縣內醫療資源及品質。

苗栗海線地區的苑裡李綜合醫院攜手台中榮總優化偏鄉醫療。聯合報資料照片
苗栗海線地區的苑裡李綜合醫院攜手台中榮總優化偏鄉醫療。聯合報資料照片

衛生局 醫學 苗栗縣 醫師

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