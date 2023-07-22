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桃園盃全國3對3籃球鬥牛開打 最小只有3歲分到自由格鬥組

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園盃全國三對三籃球賽今天明天是初賽，12組合計2128支隊伍報名。記者鄭國樑／攝影
桃園盃全國三對三籃球賽今天明天是初賽，12組合計2128支隊伍報名。記者鄭國樑／攝影

桃園市第7屆桃園盃全國三對三籃球賽今天開打，總獎金60萬元是國內少見高額獎金的鬥牛賽。市長張善政指出，比賽適逢暑假12組賽別合計2128支隊伍、7448名選手報名，職籃現役與前職棒好手也到場對戰各路好手。今年年齡最小只有3歲在「自由格鬥組」，最年長在「長青男子組」88歲都熱力拚鬥，挑戰全國規模最大、暑期超敢鬥三對三籃球賽 。

體育局表示，今年三對三鬥牛以「超感動！超敢鬥！」做為精神口號，鼓勵每一位參賽選手在球場上帶著敢衝、敢鬥、永不放棄的運動精神，增設「自由格鬥組」不限報名資格，單組總獎金超過10萬元外，由UBA大專籃球一級的籃球員組成魔王戰隊，民眾報名該組別將有機會挑戰頂尖球員。其中，臺中成棒隊陽耀勳做為代表，組成最強的跨界魔王戰隊，吸引許多選手踴躍報名，經公開抽籤後，產生20隊幸運隊伍熱血挑戰。

桃園盃全國三對三籃球賽今明兩天（22、23日）預賽，29日（周六）複賽，將於桃園高中光電籃球場、桃園區三民運動公園籃球場，及龍潭區國道三號高架橋下籃球場等地同時開打，30日決賽在元智大學體育館舉行，今年安排的場地都是有頂遮及室內比賽，讓大家不論大太陽或下雨都能盡情享受比賽。

除了熱血的三對三賽事，體育局還安排豐富的場邊活動，明天（23日）安排桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew相挺，為賽事注入賽事，29日還有「職籃選秀體能測試體驗會」，比照職籃選秀體測會的規格體能測驗，歡迎參賽選手體驗；賽事也規畫決賽轉播可供民眾線上觀戰，一起為選手加油，更多活動訊息可搜尋「桃園盃全國三對三籃球賽」臉書粉絲專頁。

桃園盃全國三對三籃球今天開打，張善政市長（後排右5）和市議員、職籃選手、啦啦隊主持、參加開幕典禮。記者鄭國樑／攝影
桃園盃全國三對三籃球今天開打，張善政市長（後排右5）和市議員、職籃選手、啦啦隊主持、參加開幕典禮。記者鄭國樑／攝影
桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew也到場相挺。圖／桃園市政府體育局提供
桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew也到場相挺。圖／桃園市政府體育局提供
張善政市場主持3對3全國籃球賽開幕典禮時還小試身手。圖／桃園市政府體育局提供
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