人多又「鑲金」！新竹市第1大里擁1.4萬里民

新竹市人口穩定成長，尤其東區龍山里因竹科發展、建案帶動，人口向來高居全市之冠，所得中位數也是全台名列前茅，其6月最新人口來到1萬4507人、5679戶，比人口僅233人的大鵬里要多出62倍，有民眾認為應該研議分里可能性。市府民政處表示，持續關注人口趨勢，目前先以檢討學區為先，待學區定案再評估是否分里。

新竹市龍山里位於新竹科學園區大門靠慈雲路一帶，坐擁龍山國小、關埔國小等小學，也鄰近好市多、迪卡儂等知名賣場。因當地建案大樓陸續完工，2020年人口就有1萬2912人，這2年多來人口持續移入，最新人口突破1萬4500人，堪稱竹市最大里。

比較東區其他里別，包括振興里、柴橋里、高峰里、關新里、關東里、金山里等都有6千多人，東園里、綠水里、科園里這3里則各有8千多人，唯獨龍山里「一支獨秀」，人口多達1萬4507人，人口是這些里至少2倍多，戶數5679戶也是傲視全竹市122里。

龍山里里長陳宣孝說，龍山里人口很多，確實有里民反映是否有分里可能性，這部分交由區公所與市府評估。觀察里內發展，目前持續有新的建案大樓在推動，大型建案就有3處，未來還有關埔二期要開發，龍山里也涵蓋其中，人口未來必然持續上揚。

東區市議員劉彥伶認為，龍山里人口越來越多，服務案件也居高不下，就她觀察里長要服務上萬人口確實很辛苦，尤其當地有大型建案即將完工入住，市府應評估分里可能性，同時盤整其他里別情形，像是仙水里也有多棟大樓帶動入住，一併研議檢討。

里長出身的東區市議員黃文政則認為分里尚無急迫性，他說，里長通常也進不去社區大樓裡頭，對的窗口以大樓總幹事與社區管委會為主，大樓服務型態比較特殊，分里的意義不大，但這也要看里、鄰長的個人心態，若能做得來一樣可以勝任有餘。

依據新竹市里鄰編組及調整自治條例規定，交通方便、人口集中地區，每里戶數為900戶至2000戶為原則，超過2000戶之里，應適當畫分；若為集合住宅群或獨立的社區，戶數超過1800戶者得單獨畫分為一里。

龍山里目前人口已超過1.4萬人、戶數5600多戶，市府民政處長嚴翊琦說，不只是龍山里，東區其他里像是科園、綠水等里人口都有8千多人，由於分里牽涉層面廣，對民眾而言也必須更換地址、重發證件等，分里雖有必要，但實務上尚不迫切，目前會先以解決當地學區入學問題為主，後續再討論分里可能性。