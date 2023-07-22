桃青埔這公園空蕩蕩 地方盼增建共融式遊具

桃園中壢青埔位在老街溪河岸旁洽溪路上的兒十公園目前空蕩蕩，僅有簡單的草皮及人行道，並未有其餘設施及遊具，有民代接獲附近居民反映，希望能增建相關遊具及體健設施，加上現在鄰近的公四公園整修中，休憩空間受壓縮。

桃園養護工程處公園綠地科回應，於老街溪對岸有公四、公三、公二公園均有兒童遊戲場，為區分公園特色，保留自然景觀，加上經費考量，目前將於明年先行辦理可行性評估後，再行研議是否規畫遊戲場設置。而公四公園正在受檢驗，預計7月底開放。

市議員黃崇真表示，兒十公園目前僅有地景藝術節留下的送子鳥藝術景觀，其餘為一大片空地，民眾反映大片土地未有設施相當浪費，且老街溪對岸的公四公園已圍起不開放使用多時，可休憩空間減少。

黃崇真說，青埔假日人潮多，也許多家長喜歡帶小孩遊玩走走，希望兒十公園能增建共融式遊具，並與對岸的公四公園一同做主題式串聯。雖現在礙於經費有限，無法立即改善，但仍希望養工處能盡速研議。

公園綠地科說，兒十公園面積約6公頃，且對岸公四、公三、公二公園均有兒童遊戲場，為區分公園特色，保留自然景觀，加上經費考量，目前將於明年先行辦理可行性評估後，再行研議是否規畫遊戲場設置。

公園綠地科表示，公園因地方意見反映及自然地形優勢，預計規畫設置較為豐富的遊具，因尚在規畫還未評估經費。而因公四檢驗未合格封閉，考量後續仍然有改善遊具計畫，惟期程較長，為服務民眾，以原有遊具稍加改善為合格遊具，預計7月31日開放。