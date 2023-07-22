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新竹尖石新設2文健站 預計10月在新樂、煤源部落啟用

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣文健站累積將布建22站，提供原住民長者長照服務。圖／竹縣府提供
新竹縣文健站累積將布建22站，提供原住民長者長照服務。圖／竹縣府提供

原住民族委員會日前公布今年新竹縣獲新核定設置尖石鄉新樂部落及煤源部落2處文健站，將使新竹縣文健站數達到22處，縣府希望達成原鄉「一村一文健站」部落長照服務，提供因地制宜的原住民族長者照顧服務，擴增原鄉長照服務量能。

縣長楊文科表示，縣府多年來積極推動原鄉「一村一文健站」部落長照服務，向中央爭取增設文化健康站，今年獲原民會核定新設置尖石鄉新樂部落、煤源部落2站，累計新竹縣共布建有22處文健站，補助經費達5175萬元，服務涵蓋新竹縣原鄉及都會區的原民長者，感謝原民會持續挹注資源，增設專屬原住民的文化健康站，普及照顧服務體系。

竹縣府原民處長雲天寶表示，新竹縣非常重視照顧部落長者，縣府鼓勵各局處積極布建相關長照據點，提升長照服務涵蓋範圍，並期許文化健康站以「原住民照顧原住民」的方式，提供因地制宜的長期照顧服務，維繫部落文化的傳承，滿足資源匱乏地區長者的照顧需要。

原民處指出，新設置新樂及煤源部落2站將運用村辦公處、舊派出所的固有建築改造，預計今年10月間可啟用，加上原有的尖石鄉9站、五峰鄉7站、關西鎮1站，以及市區的山光站、竹東站、五尖站等3站，新竹縣已設置22文健站。

新竹縣轄內文健站每天可服務長者人數達700人以上，服務項目包括簡易健康照顧服務、延緩老化失能活動、營養餐飲服務、電話問安及居家關懷服務、生活與照顧諮詢服務、量能提升服務、運用志工及連結、轉介服務等，提供55歲以上原住民長者就近接受文健站服務。

新竹 原住民 長照 偏鄉

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