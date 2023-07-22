竹市第4季垃圾 區域合作以量易量

新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦昨天出席「桃竹竹苗區域治理平台」第6屆首長會議，會中達成18項區域合作提案。其中，新竹市垃圾焚化廠將於第4季啟動整改，市府環保局提出「以量易量」方案雖獲無異議通過，不過執行仍需視各縣市政府實際情況調整運作。

新竹市垃圾焚化廠啟用迄今逾20年，相關設備皆已老舊，市府今年將於第4季正式啟動焚化廠升級整備工程。高虹安也在會中提出，希望桃竹竹苗縣市彼此協助配合焚化廠整改期間的垃圾調度，減緩垃圾處理壓力。該案也獲各縣市高度共識。

新竹市環保局提案說明，新竹市垃圾焚化廠升級整備工程期間，需區域夥伴協助處理或暫置家戶垃圾，減緩垃圾處理壓力，互惠焚化量1比1，待第一期工程完成後，協助量與互惠量得跨年度回運處理，若屆期未回運則依事先協議計價方式收費。

不過，桃園市與苗栗縣焚化廠都有歲修整改計畫，「以量易量」互惠機制為縣市合作共識，實際仍須視焚化廠運作情形而定。

桃園市環保局表示，每年各縣市焚化廠歲修期間皆會依各廠焚化爐量能「以量易量」互惠機制，桃園市欣榮焚化廠也將於今年第4季和明年第2季進行整改，雙方互惠機制實際上仍須配合焚化廠實際量能為主。

新竹縣環保局表示，受限於新竹縣焚化爐尚在興建中，於明年底才會試營運，因此無法參與竹市因今年第4季啟動整改的「以量易量」方案，但仍支持此方案。